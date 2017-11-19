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16:02 (мск), источник: ТАСС

На предстоящей неделе в Москве ожидается небольшой снег

Возможна небольшая гололедица на дорогах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 54% 750 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. На следующей неделе в Москве выпадет снег, но будет небольшим и растает. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, предзимье в столице продолжится, хотя станет несколько холоднее.

В понедельник еще небольшие осадки, мокрый снег, а со вторника, 21 ноября, осадки будут преимущественно в виде небольшого снега. Другое дело, будет ли он создавать снежный покров. Учитывая, что ночные температуры будут отрицательными, а дневные — около или чуть выше нуля, в ближайшие дни до плюс 3 градусов, погода будет слякотная. Сугробов не будет, снежную бабу точно лепить не придется, морковкой, которую используют в качестве носа, можно не запасаться.
Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра РФ

По его словам, в течение недели местами возможна небольшая гололедица.

«Ожидаем продолжения текущей погоды, но с понижением температуры в середине недели, к среде-пятнице. Значительных зарядов снега не прогнозируем, мощного снежного покрова тоже. Будет максимум 2−4 см снега, но это еще не сугробы. Ждем прихода настоящей зимы», — сказал Вильфанд.

Прогноз на неделю

В начале недели ожидается «мрачная, влажная погода с температурой около нуля градусов». Во вторник температура ночью уже около нуля — минус 2 градусов, днем выше нуля и осадки в виде снега. В среду погода будет такой же.

«Заметное понижение температуры мы ожидаем в четверг или в пятницу. Ночью будет минус 2 — минус 7 градусов, по области до минус 8−9 градусов. Дневные температуры — около или чуть ниже нуля», — уточнил метеоролог.

В субботу вновь начнется повышение температуры, в воскресенье температурный фон вновь будет стремиться к нулю и днем, и ночью.

Небольшой снег может установиться местами в некоторых районах, на дорогах и тротуарах он, скорее всего, будет таять, но может задержаться на газонах и крышах.

«Если сравнивать с прошлой неделей, то предстоящая, конечно, будет холоднее на 2−3 градуса. Если анализировать по сравнению с климатическими характеристиками, только в середине недели температура будет близка к норме. В начале недели — чуть выше нормы», — уточнил Вильфанд.

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