На предстоящей неделе в Москве ожидается небольшой снег
Возможна небольшая гололедица на дорогах.
Возможна небольшая гололедица на дорогах.
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. На следующей неделе в Москве выпадет снег, но будет небольшим и растает. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, предзимье в столице продолжится, хотя станет несколько холоднее.
В понедельник еще небольшие осадки, мокрый снег, а со вторника, 21 ноября, осадки будут преимущественно в виде небольшого снега. Другое дело, будет ли он создавать снежный покров. Учитывая, что ночные температуры будут отрицательными, а дневные — около или чуть выше нуля, в ближайшие дни до плюс 3 градусов, погода будет слякотная. Сугробов не будет, снежную бабу точно лепить не придется, морковкой, которую используют в качестве носа, можно не запасаться.
По его словам, в течение недели местами возможна небольшая гололедица.
«Ожидаем продолжения текущей погоды, но с понижением температуры в середине недели, к
Прогноз на неделю
В начале недели ожидается «мрачная, влажная погода с температурой около нуля градусов». Во вторник температура ночью уже около нуля — минус 2 градусов, днем выше нуля и осадки в виде снега. В среду погода будет такой же.
«Заметное понижение температуры мы ожидаем в четверг или в пятницу. Ночью будет минус 2 — минус 7 градусов, по области до минус 8−9 градусов. Дневные температуры — около или чуть ниже нуля», — уточнил метеоролог.
В субботу вновь начнется повышение температуры, в воскресенье температурный фон вновь будет стремиться к нулю и днем, и ночью.
Небольшой снег может установиться местами в некоторых районах, на дорогах и тротуарах он, скорее всего, будет таять, но может задержаться на газонах и крышах.
«Если сравнивать с прошлой неделей, то предстоящая, конечно, будет холоднее на 2−3 градуса. Если анализировать по сравнению с климатическими характеристиками, только в середине недели температура будет близка к норме. В начале недели — чуть выше нормы», — уточнил Вильфанд.