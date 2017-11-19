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16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор проверил, чем кормят самарских школьников

Кое-где детям «не докладывали» витамин С.

Источник: РИА "Новости"

С начала учебного года Роспотребнадзор проверил, чем и как кормят в 112 детсадах, 80 школах и одном сузе области. Качество продуктов нареканий не вызвало. Нарушения нашли в документах на продукты, поступающие в детские учреждения. Не соблюдались также условия хранения пищи, в некоторых учреждениях неправильно был организован питьевой режим. Вопросы вызвала и посуда. Кое-где ее мыли не по правилам. А некоторые «не докладывали» детям витамин С в третьи блюда.

— По микробиологическим показателям не соответствовало требованиям безопасности в дошкольных и в общеобразовательных организациях — 0,3% исследованных проб. По санитарно-химическим показателям не соответствовало 2,4% исследованных блюд, — отметили в ведомстве. — Исследованные пробы продовольственного сырья везде соответствуют требованиям безопасности.

Кстати, в образовательных учреждениях в приготовлении пищи используется йодированная соль, а осенью и зимой в готовые блюда должны добавлять витамин «С».

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