Роспотребнадзор проверил, чем кормят самарских школьников

С начала учебного года Роспотребнадзор проверил, чем и как кормят в 112 детсадах, 80 школах и одном сузе области. Качество продуктов нареканий не вызвало. Нарушения нашли в документах на продукты, поступающие в детские учреждения. Не соблюдались также условия хранения пищи, в некоторых учреждениях неправильно был организован питьевой режим. Вопросы вызвала и посуда.
— По микробиологическим показателям не соответствовало требованиям безопасности в дошкольных и в общеобразовательных организациях — 0,3% исследованных проб. По
Кстати, в образовательных учреждениях в приготовлении пищи используется йодированная соль, а осенью и зимой в готовые блюда должны добавлять витамин «С».