Роспотребнадзор проверил, чем кормят самарских школьников

С начала учебного года Роспотребнадзор проверил, чем и как кормят в 112 детсадах, 80 школах и одном сузе области. Качество продуктов нареканий не вызвало. Нарушения нашли в документах на продукты, поступающие в детские учреждения. Не соблюдались также условия хранения пищи, в некоторых учреждениях неправильно был организован питьевой режим. Вопросы вызвала и посуда. Кое-где ее мыли не по правилам. А некоторые «не докладывали» детям витамин С в третьи блюда.