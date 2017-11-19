В центре Челябинска «изуродовали» уникальное здание
«Челябинский урбанист» сделал замечание управляющему отелем.
«Челябинский урбанист» сделал замечание управляющему отелем.
— На Елькина есть прекрасный образец сталинского классицизма — здание партшколы, — пишут на своих страничках в соцсетях общественники. — Его спроектировал Федор Серебровский, «создатель челябинских дворцов». Но первый этаж оказался захвачен колхозниками — гостиницей «ВИЗИТЪ».
Урбанистам справедливо не понравился козырек над входом в отель. Он явно «ражит» фасадю Но его еще можно пережить. Гораздо страшнее с точки эстетики вывеска у входа (такие лепят на строительных базарах):
— Взгляните на ущербный баннер «Проживание от 600 руб.». Такое мог придумать только человек с низким уровнем культуры. Это еще и незаконно. Если этой рекламной конструкции нет в перечне регламентированных мест в Управлении по рекламе.
И завершает свой пост урбанист риторическим вопросом:
— Интересно, управляющий гостиницей лепит наклейки на свой автомобиль?