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15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Челябинска «изуродовали» уникальное здание

«Челябинский урбанист» сделал замечание управляющему отелем.

Источник: Комсомольская правда

— На Елькина есть прекрасный образец сталинского классицизма — здание партшколы, — пишут на своих страничках в соцсетях общественники. — Его спроектировал Федор Серебровский, «создатель челябинских дворцов». Но первый этаж оказался захвачен колхозниками — гостиницей «ВИЗИТЪ».

Урбанистам справедливо не понравился козырек над входом в отель. Он явно «ражит» фасадю Но его еще можно пережить. Гораздо страшнее с точки эстетики вывеска у входа (такие лепят на строительных базарах):

— Взгляните на ущербный баннер «Проживание от 600 руб.». Такое мог придумать только человек с низким уровнем культуры. Это еще и незаконно. Если этой рекламной конструкции нет в перечне регламентированных мест в Управлении по рекламе.

Во время загрузки произошла ошибка.

И завершает свой пост урбанист риторическим вопросом:

— Интересно, управляющий гостиницей лепит наклейки на свой автомобиль?

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