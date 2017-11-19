Эволюцию морских организмов вызвала нехватка кислорода

По мнению авторов работы, именно низкий уровень кислорода в водах океана в прошлом мог подтолкнуть эволюцию морских организмов, включая кембрийский взрыв — резкий рост разнообразия организмов, который произошел примерно 540 млн лет назад и в результате которого возникли многие современные группы организмов.
Сейчас в мировом океане существует несколько зон кислородного минимума — областей, в которых содержание кислорода в воде намного ниже средних значений. Как показывают исследования прошлых лет, на некоторых этапах развития Земли низкая концентрация кислорода в воде могла быть характерна для более обширных территорий.
В новой статье палеонтологи сравнили колебания уровня кислорода в воде со временем появления новых видов животных. Они обнаружили три периода, в которых после снижения и восстановления концентрации кислорода разнообразие животных возрастало. Подобное произошло и во время кембрийского взрыва.