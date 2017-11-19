Астанчанин через суд взыскал с букмекерской конторы сумму выигрыша
Алматинский районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав с букмекерской конторы в пользу жителя столицы сумму выигрыша, передает ИА «NewTimes.kz».
Алматинский районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав с букмекерской конторы в пользу жителя столицы сумму выигрыша, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным
Однако, букмекерская контора «ГОЛ+ПАС» по неизвестным причинам отменила сыгранную ставку и произвела возврат суммы ставки. Аналогично, ответчиком отменены ставки истца следующих трех игр.
«Согласно п. 3 ст. 913 ГК, в случаях неисполнения инициатором игр обязанностей по выплате в установленные сроки выигрыша, участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или в иных играх, вправе требовать выплаты ему выигрыша, а также возмещения причиненных ему убытков», — говорится в сообщении.