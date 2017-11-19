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15:59 (мск), источник: Newtimes.kz

Астанчанин через суд взыскал с букмекерской конторы сумму выигрыша

Алматинский районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав с букмекерской конторы в пользу жителя столицы сумму выигрыша, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По данным пресс-службы городского суда, в сентябре 2016 года житель столицы произвел ряд LIVE ставок на исход игры матча по большому теннису. По результатам матча, ставка сыграла, в связи с чем, в разделе «история» ставок указан статус «выиграна».

Однако, букмекерская контора «ГОЛ+ПАС» по неизвестным причинам отменила сыгранную ставку и произвела возврат суммы ставки. Аналогично, ответчиком отменены ставки истца следующих трех игр.

«Согласно п. 3 ст. 913 ГК, в случаях неисполнения инициатором игр обязанностей по выплате в установленные сроки выигрыша, участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или в иных играх, вправе требовать выплаты ему выигрыша, а также возмещения причиненных ему убытков», — говорится в сообщении.

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