Астанчанин через суд взыскал с букмекерской конторы сумму выигрыша

Источник: Newtimes.kz

По данным пресс-службы городского суда, в сентябре 2016 года житель столицы произвел ряд LIVE ставок на исход игры матча по большому теннису. По результатам матча, ставка сыграла, в связи с чем, в разделе «история» ставок указан статус «выиграна».

Однако, букмекерская контора «ГОЛ+ПАС» по неизвестным причинам отменила сыгранную ставку и произвела возврат суммы ставки. Аналогично, ответчиком отменены ставки истца следующих трех игр.