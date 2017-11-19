Археологи обнаружили в Египте необычную мумию
Деревянный саркофаг, внутри которого находится неповрежденная мумия, обнаружили специалисты Центра египтологических исследований РАН. Об этом сообщает портал о науке «Чердак».
Деревянный саркофаг, внутри которого находится неповрежденная мумия, обнаружили специалисты Центра египтологических исследований РАН. Об этом сообщает портал о науке «Чердак».
Мумию обнаружили на памятнике Дейр
Захоронения в некрополе относятся к периоду с 4 века до нашей эры до 12 века нашей эры. Таким образом полученные данные позволят ученым сделать выводы о развитии погребального обряда и формировании
На мумии надета маска в голубых тонах, лицо выполнено в технике листового золочения. Картонажные пластины с изображением ожерелья, богини с распростертыми крыльями и сыновей Хора закреплены на мумии бинтами.
По словам ученых, эта и еще несколько мумий в золотых масках выделяют на общем фоне весьма скромных захоронений. Это явно была персона высокого ранга или один из членов высокопоставленной семьи.
Центр изучает памятник Дейр