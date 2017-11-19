Археологи обнаружили в Египте необычную мумию

Источник: Publika.md

Мумию обнаружили на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе. Мумия относится к греко-римскому, то есть позднему периоду, после прихода в Египет Александра Македонского. В то время в Египте распространился греческий язык и культуа, но сохранились древнеегипетские религиозные традиции, пишет ren.tv.

Захоронения в некрополе относятся к периоду с 4 века до нашей эры до 12 века нашей эры. Таким образом полученные данные позволят ученым сделать выводы о развитии погребального обряда и формировании религиозно-культурной идентичности жителей фаюмского оазиса на протяжении тысячелетий. Уникальность находки заключается еще и в том, что на протяжении веков захоронения подвергались разграблениям и находка нетронутой мумии — удача.

На мумии надета маска в голубых тонах, лицо выполнено в технике листового золочения. Картонажные пластины с изображением ожерелья, богини с распростертыми крыльями и сыновей Хора закреплены на мумии бинтами.

По словам ученых, эта и еще несколько мумий в золотых масках выделяют на общем фоне весьма скромных захоронений. Это явно была персона высокого ранга или один из членов высокопоставленной семьи.