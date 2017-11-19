В Калаче-на-Дону под Волгоградом открыли стелу «Город воинской славы»
Открытие памятной стелы «Город воинской славы» состоялось в воскресенье в
Открытие памятной стелы «Город воинской славы» состоялось в воскресенье в
Указ президента России о присвоении
«Состоялось торжественное открытие памятной стелы», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ее высота 12,5 метра. Верх украшает Герб Российской Федерации, внизу монумента — текст указа президента о присвоении
На открытии стелы присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, губернатор Волгоградской области, ветераны и общественники. «Мы должны помнить, что с
Губернатор Волгоградской области добавил, что главная задача в этой связи — сохранить память о победе. «Главные люди на этом празднике — наши фронтовики, ветераны, и мы сделаем все, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне», — сказал Бочаров.
С июля по август 1942 года
Девятнадцатого ноября 1942 года в соответствии с планом операции, получившей кодовое название «Уран», началось историческое контрнаступление советских войск. На Сталинградском направлении были развернуты войска