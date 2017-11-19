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19:17 (мск), источник: РИА Новости

В Калаче-на-Дону под Волгоградом открыли стелу «Город воинской славы»

Открытие памятной стелы «Город воинской славы» состоялось в воскресенье в Калаче-на-Дону Волгоградской области, где проходят мероприятия, посвященные 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Указ президента России о присвоении Калачу-на-Дону звания город воинской славы был подписан в 2010 году. По просьбе ветеранов губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение установить в районном центре стелу.

«Состоялось торжественное открытие памятной стелы», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ее высота 12,5 метра. Верх украшает Герб Российской Федерации, внизу монумента — текст указа президента о присвоении Калачу-на-Дону звания город воинской славы, а на другой стороне — герб города.

На открытии стелы присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, губернатор Волгоградской области, ветераны и общественники. «Мы должны помнить, что с Калача-на-Дону началась победа, которая далась очень не просто. К ней еще шли долгие годы, но именно здесь сошлись все наши фронты, объединив усилия, окружили фашистскую группировку, и здесь был сломлен хребет фашистской Германии, затем началась наступательная операция», — сказал Володин.

Губернатор Волгоградской области добавил, что главная задача в этой связи — сохранить память о победе. «Главные люди на этом празднике — наши фронтовики, ветераны, и мы сделаем все, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне», — сказал Бочаров.

С июля по август 1942 года Калач-на-Дону оказался в центре наступления 6-й армии вермахта. На подступах к городу вспыхнули ожесточенные бои. Калач-на-Дону для немцев был стратегически выгодным пунктом для накопления сил и удара по Сталинграду с запада. В городе действовал мост через Дон, после форсирования которого до Сталинграда оставалось всего 75 километров открытой степи.

Девятнадцатого ноября 1942 года в соответствии с планом операции, получившей кодовое название «Уран», началось историческое контрнаступление советских войск. На Сталинградском направлении были развернуты войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Началось освобождение Калачевской земли. Особую роль сыграл 26-й танковый корпус, который в ночь на 22 ноября форсировал Дон, а утром части корпуса перешли в наступление на Калач. Город был освобожден от захватчиков.

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