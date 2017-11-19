ГАИ проведет комплекс мероприятий «Автобус»

Источник: Ежедневник.by

Как сообщили агентству «Минск-Новости» в отделе ГАИ Октябрьского РУВД, сотрудники ГАИ проведут рейдовые мероприятия с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.

Также будет организован контроль за техническим состоянием и правомерностью переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений законодательства будут применены действенные меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам.

«По-прежнему остается довольно высоким число нарушений правил со стороны водителей автобусов, в том числе маршрутных такси, — отметила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Виктория Царук. — Выявляются многочисленные факты осуществления перевозок с нарушением требований действующих нормативных документов. Превышение скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, пользование во время управления транспортным средством мобильным телефоном — эти нарушения ПДД чаще всего фиксируют сотрудники ГАИ».

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