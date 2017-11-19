Петр Толстой назвал Волгоградскую область самой красивой в России

«Волгоградская область — самая красивая область в России, вы же знаете», — сказал он журналистам на торжественных мероприятиях в честь 75-летия контрнаступления под Сталинградом.

Петр Толстой, прибывший на церемонию открытия памятной стелы «Город воинской славы», отметил перемены в городе.

«В Волгоградской области я не впервые. В первый раз я попал сюда, когда мне было 5 лет, и с тех пор большую часть своего свободного времени провожу здесь. В Калаче-на-Дону я был лет 12 назад, совсем по-другому все выглядело. Сейчас все ухоженное», — сказал он.

«Похвально, что дороги строятся, что есть желание благоустроить поселки, города. Можно за другие вещи власть ругать, но в этом нужно ее поддерживать. Все можно наладить, если будет желание обоюдное», — добавил он, говоря о регионе в целом.

Напомним, центральным событием торжеств, посвящённых 75-летию контрнаступления под Сталинградом, стало открытие стелы «Город воинской славы».