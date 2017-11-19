Петр Толстой назвал Волгоградскую область самой красивой в России
Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, телеведущий, государственный и общественный деятель Петр Толстой назвал Волгоградскую область самой красивой в стране.
Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, телеведущий, государственный и общественный деятель Петр Толстой назвал Волгоградскую область самой красивой в стране.
«Волгоградская область — самая красивая область в России, вы же знаете», — сказал он журналистам на торжественных мероприятиях в честь 75-летия контрнаступления под Сталинградом.
Петр Толстой, прибывший на церемонию открытия памятной стелы «Город воинской славы», отметил перемены в городе.
«В Волгоградской области я не впервые. В первый раз я попал сюда, когда мне было 5 лет, и с тех пор большую часть своего свободного времени провожу здесь. В
«Похвально, что дороги строятся, что есть желание благоустроить поселки, города. Можно за другие вещи власть ругать, но в этом нужно ее поддерживать. Все можно наладить, если будет желание обоюдное», — добавил он, говоря о регионе в целом.
Напомним, центральным событием торжеств, посвящённых 75-летию контрнаступления под Сталинградом, стало открытие стелы «Город воинской славы».
Также напомним, что в Волгограде недавно была обнаружена крупная находка времен Сталинградской битвы. Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший 75 лет назад и пролежавший под водой все это время. При этом вещи в нем сохранились идеально. Также в судне обнаружены останки солдат, имена членов экипажа установлены. Подробнее об этом в материале — От револьвера до телефона. Что хранит судно, пролежавшее под водой 75 лет.