Пол ученого влияет на результаты опытов на мышах

Необычную особенность ученые заметили, когда проводили исследование, посвященное воздействию на поведение мышей кетамина — психоактивного вещества, применяемого в медицине для наркоза и обезболивания, а также в качестве антидепрессанта. В 2015 году коллега попросил одну из авторов работы провести несколько стандартных опытов, пока его не будет в городе. В ходе этого эксперимента ученые выпускали мышей в бак с водой и замеряли время, через которое животные перестают бороться за свою жизнь.

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Прошлые исследования показали, что здоровые мыши после инъекции кетамина плавают дольше, чем животные из контрольной группы. Однако когда опыты повторила женщина-биолог, разницы в поведении мышей замечено не было. После этого эксперименты повторили еще три женщины и четыре мужчины и несколько человек в другой лаборатории.

Оказалось, что кетамин действует как антидепрессант (и увеличивает готовность мышей бороться) только если эксперимент проводит мужчина.

Проведя дополнительные опыты, ученые установили, что решающее значение имеет запах человека. Если мышь не чувствовала запаха и не могла определить, мужчина вводит ей препарат или женщина, то никаких последствий от приема препарата ученые не видели. Этот механизм удавалось и обмануть, например, если опыт проводила женщина, но рядом с животным лежала мужская футболка.