Почему в Румынии так любят чеснок

Источник: РИА "Новости"

Многие из нас стараются не есть чеснок, опасаясь сильного запаха. Однако в Румынии его обожают — и далеко не только за вкусовые качества.

Извилистые дороги Трансильвании, горные склоны в тумане, средневековые замки и крепости — самое подходящее место для мрачных легенд, в которых тут нет недостатка, достаточно вспомнить графа Дракулу.

В XIX веке ирландский романист Брэм Стокер сочинил свой знаменитый готический роман о вампирах, ни разу не побывав в Трансильвании.

На повествование о графе Дракуле его вдохновила книга, которую он нашел на полке в библиотеке города Уитби. Название ее было не очень романтично: «Отчеты княжества Валахии и Молдавии». Но один из ее персонажей, реально существовавший средневековый правитель Валахии Влад Цепеш привлек внимание Стокера и в итоге стал прототипом его знаменитого теперь на весь мир кровососущего графа.

И хотя стокеровский Дракула — фигура выдуманная, восточноевропейский фольклор полон похожих на него мрачных личностей, стригоев (выходящих из могилы мертвецов) и призраков, от которых предохраняет… вы уже догадались? Ну конечно же, чеснок!

Знание об этом свойстве чеснока передавалось из поколения в поколение: он защищает людей и их дома от злых духов, ну и заодно лечит от простуды и кашля.

Считалось, что стригой, по ночам покидающий могилу, приходит пить молоко у коров и кормящих матерей (что, возможно, и вдохновило Стокера на собственную версию с кровью). Поэтому румынские крестьяне издавна защищали свой скот, натирая рога животных чесноком.

Но и если оставить в покое фольклор, чеснок занимает видное место в румынской культуре, а точнее — на тарелке каждого румына.

Однажды вечером мы с друзьями ужинали в ресторане Conacul Brătescu, что в 10 минутах ходьбы от замка Бран, где, согласно легенде, не раз ночевал Влад Цепеш-Дракула.

Группа туристов за соседним столом с любопытством наблюдала, как мы макали форель и поленту в острый, с резким запахом, румынский соус муждей.

Муждей готовится из растолченного и посоленного чеснока, перемешанного с водой и подсолнечным маслом (или йогуртом).

Правило простое: чем больше, тем лучше. «Без него не тот вкус», — сказал мой друг Алексэндру Павелеску.

Нам принесли еще две большие порции муждея, и очень скоро от них ничего не осталось — соус употребляли с рыбой или просто намазывали на хлеб.

Чеснок здесь всегда считался незаменимой специей, поэтому выращивался повсеместно. Например, в селе Копалау, что в уезде (жудеце) Ботошани, его выращивают более 40% жителей.

Чеснок из Копалау высоко ценится как в Румынии, так и за границей — из-за экологической чистоты местных почв. Его здесь даже собираются запатентовать в качестве продукта с защищенным географическим указанием (PGI).

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В домашней кухне чеснок используется для приготовления знаменитой чорбы — густого мясного супа. Говяжьи и свиные колбаски без оболочки, которые вы найдете здесь в меню любого ресторанчика, так же обязаны своим вкусом тому, что в них щедро добавляют чеснок.

Ну и как мы уже знаем, помимо того, что это важный ингредиент в румынской кухне, чеснок издавна считался здесь магическим растением.

Канун дня Святого Андрея, покровителя Румынии (29 ноября) — это своего рода румынский Хэллоуин, когда всякая нечисть, неуспокоившиеся мертвецы и прочие злые духи особенно активизируются и приходят к живым.

Чеснок в такую ночь крайне необходим, считают жители сельских районов страны. Они едят его, натирают им углы окон и дверей, чтобы защитить себя.

Гирлянды чеснока висят под потолком и над дверями с той же самой целью.

Как рассказывает Ана Луга, этнолог из Музея румынского крестьянства, благодаря целебным свойствам, чеснок используют и как альтернативное лекарственное средство, и как своего рода ритуальное растение, оберег.

Но и это еще не все. В Румынии считается, что чеснок — гораздо более мощное природное лекарственное средство, чем большинство антибиотиков, поскольку в нем присутствует аллицин (органическое соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием. — Прим. переводчика).

Все самые важные события в жизни сопровождаются традиционными ритуалами, в которых лейтмотив — чеснок.

Аллицин похож своими свойствами на пенициллин. Такие блюда, как чесночный суп, помогают вылечить грипп.

Здешние бабушки и прабабушки передают из поколения в поколение давнюю традицию натирать ломтики хлеба свежеразрезанными зубчиками чеснока — как для здоровья, так и для вкуса.

«Румынская культура во многом построена на традициях и фольклоре, так идет с древних, еще дохристианских времен», — рассказала во время кулинарного семинара, посвященного использованию чеснока, Габриэла Соломон, сооснователь интернет-сайта «Моя секретная Румыния», на котором блогеры делятся своими впечатлениями от разных сторон румынской жизни.

Все самые важные события в жизни — рождение, свадьба и смерть — сопровождаются [здесь] традиционными ритуалами, которые соблюдают даже люди с высоким уровнем образования. Чеснок в этих ритуалах — лейтмотив.

Вера в волшебную силу этого растения до сих пор сильна — недаром вот уже пятый год подряд в сентябре в Восточных Карпатах проходит Фестиваль чеснока. Как раз там Трансильвания граничит с Буковиной, и как раз там, как считается, начинались владения графа Дракулы.

Во время праздника готовят традиционные блюда с чесноком, вьют венки из чесночных гирлянд. Не обходится и без колдовства, с заклинаниями и выступлениями магов.

Так что не знаю, как в Румынии насчет вампиров, но чеснок здесь существовал всегда — и в еде, и в медицине, и в фольклоре.

Моника Сума.

BBC Travel.