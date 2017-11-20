«На привязи»: как нехватка туалетов веками закрепощала женщин

Фестиваль в Гластонбери в 2017 году | Источник: AFP 2017

В викторианские времена отсутствие общественных туалетов для женщин было явлением не случайным, а преднамеренным, чтобы контролировать их передвижение и удерживать их от появления в общественных местах — полагает заслуженный профессор Университета Западной Англии Клара Грид, специализирующаяся на проблемах городского планирования с учетом человеческих нужд.

Существовало негативное отношение к строительству женских уборных, поскольку считалось неприличным, если женщина воспользуется общественным туалетом, добавляет профессор: «Именно поэтому женщины просто подолгу не выходили из дома».

Мужчинами — для мужчин

Общественные учреждения, включая и учебные заведения, офисы и места для отдыха — все это было спланировано с учетом мужских нужд.

Женщинам приходилось справляться с нехваткой туалетов разными путями: например, пить меньше жидкости, часами терпеть и просто меньше времени проводить за пределами дома — рассказывает архитектор-проектировщик Меган Дюфрен из Института гуманистического дизайна в Бостоне.

И только с началом движения суфражисток в конце XIX века и по мере роста популярности новых крупных универмагов и кафе, которые были заинтересованы в том, чтобы их клиентки провели там побольше времени, использование женщинами общественных туалетов стало более приемлемым, поясняет профессор Грид.

Движение суффражисток принесло изменения во все сферы жизни женщин | Источник: AP 2017

«Здания были спроектированы мужчинами-инженерами, что означало, что социологическая важность туалетов просто не учитывалась. Считалось, что практичнее построить отсеки с писсуарами, поскольку они занимают меньше места, чем кабинки, и даже по сей день практически во всех странах туалетов для мужчин больше, чем для женщин», — говорит Клара Грид.

А вместе с тем женщины чаще нуждаются в уборной, отмечает профессор социологии из Нью-Йоркского университета Харви Молоч. Он говорит, что нибольшие неудобства от нехватки санузлов терпят пожилые женщины, страдающие от недержания, женщины во время менструации, беременные и женщины с маленькими детьми.

Эксперты указывают, что Япония — наглядный пример того, как можно повысить уровень удобств для женщин в отдельно взятой стране.

Закрыто. Не работает

При этом, если на Западе нехватка подобных заведений — всего лишь причина некоторых неудобств, то для многих людей в развивающихся странах это может иметь более серьезные последствия.

Согласно отчету ЮНЕСКО, в Африке каждая десятая девочка не посещает школу во время менструации.

Дети в Индии вынуждены ходить по нужде под открытым небом или идти несколько километров в поисках туалета | Источник: Avik Saha / CC0

А для тех женщин, которые порой вынуждены облегчить нужду на улице, последствия могут быть еще ужаснее, что иллюстрирует случай в индийском штате Уттар Прадеш: там в 2014 году двух девочек, решивших испражнится под открытым небом, изнасиловали и убили.

Отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ указывает на то, что по-прежнему в 90 странах мира прогресс в достижении базовых норм санитарии достигнут незначительный.

Шестьсот миллионов человек вынуждены делить с другими семьями отхожее место или уборную, а 892 миллиона — в основном в сельских районах — испражняются под открытым небом.

Недавний отчет организации WaterAid, озаглавленный «Не работает: состояние уборных по всему миру в 2017 году», показывает, что в Эфиопии проживает наибольший процент населения без домашнего туалета, а 93% не располагают элементарными санитарными условиями.

Согласно этому исследованию, 46 млн женщин в Эфиопии и 355 млн женщин в Индии не имеют нормального доступа к уборной.

60-летняя жительница Индии Калавати 25 лет назад решила взять дело в свои руки. Совместно с местным партнером организации WaterAid Шрамиком Барти Калавати стала собирать средства на уборные и самостоятельно строить общественные и домашние туалеты в индийском городе Канпур.

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Это неприемлемо, что женщины по-прежнему должны испражняться на улице, — говорит она. — По всему миру перемены происходят не быстро, поэтому есть острая необходимость приложить максимум усилий, чтобы у всех и каждого был туалет к 2030 году. Ольга Газарян Директор международного развития WaterAid

«Мы должны сделать все, чтобы женские голоса были услышаны, и их нужды поставлены во главу угла». — говорит Ольга Газарян, директор международного развития WaterAid.

Усилия таких женщин, как Калавати — это лишь небольшой шаг вперед в этом направлении.

«Я надеюсь, что подам пример многим другим женщинам, которые откликнутся и тоже будут строить уборные», — говорит Калавати.

Ritwika Mitra

100 Women journalist