Челябинские скамейки и фонари оденут в вязаный трикотаж
В городе пройдет фестиваль ярнбомбинга.
В городе пройдет фестиваль ярнбомбинга.
Новомодное слово ярнбомбинг означает вид городского искусства. Проще говоря, это когда уличные объекты — скамейки, фонари, знаки, таблички — одевают в вязанные вещи. Если подойти к делу со вкусом и смекалкой, то кусочек города можно превратить в вязанный
К участию приглашают всех желающих — ярких, смелых и творческих. Уметь вязать не обязательно, организаторы предлагают соорудить одежду для города из старого, ненужного трикотажа.
Кстати, инициаторами и организаторами фестиваля выступила челябинская публичная библиотека. По их задумке — это еще и