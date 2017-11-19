Челябинские скамейки и фонари оденут в вязаный трикотаж

Новомодное слово ярнбомбинг означает вид городского искусства. Проще говоря, это когда уличные объекты — скамейки, фонари, знаки, таблички — одевают в вязанные вещи. Если подойти к делу со вкусом и смекалкой, то кусочек города можно превратить в вязанный арт-объект. В декабре фестиваль по ярнбомбингу пройдет в Челябинске.

К участию приглашают всех желающих — ярких, смелых и творческих. Уметь вязать не обязательно, организаторы предлагают соорудить одежду для города из старого, ненужного трикотажа.