Как Хиросима восстала из пепла, и почему так важно там побывать

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Знойным августовским днем в Мемориальном парке мира Хиросимы, в пруду, что у Колокола мира, цвел лотос.

Группа школьников начальных классов, все — в ярко-желтых шляпах, выстроилась в очередь к колоколу, ударить в который позволено каждому желающему, поэтому звон постоянно разносился над парком.

Пока дети дожидались своей очереди, они с восторгом наблюдали за синими стрекозами, снующими над цветками.

Лотос имеет важное символическое значение для Японии. В храмах по всей стране вы видите статуи Будды, сидящего на цветке лотоса.

Подобно тому, как прекрасный цветок вырастает из грязи на дне пруда, Будда пришел к просветлению, поднявшись над страданием.

Лотос в Мемориальном парке мира Хиросимы несет дополнительный смысл: его цветы символизируют то, как город восстал из пепла и хорошо потрудился над собственным возрождением.

В августе 1945-го, в конце Второй мировой войны, американцы сбросили на город атомную бомбу. Десятки тысяч жителей Хиросимы погибли.

Город превратился в выжженную землю, и, как полагали, в ближайшие 70 лет здесь ничего не может вырасти, а каждый, кто решит здесь обосноваться, обречен на смерть.

По крайней мере, так считал вашингтонский ученый, участник «Манхэттенского проекта» (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия. — Прим. переводчика) Гарольд Джейкобсон.

Любой из посетителей Мемориального парка мира может ударить в Колокол мира | Источник: AP 2017

Однако то, что последовало за этим, доказало: Хиросима войдет в историю не только как место страшной трагедии, но и по другому, более вдохновляющему поводу.

Уже осенью того же 1945-го из обожженной земли, несмотря ни на что, стали прорастать первые побеги растений, опровергая прогнозы американского ученого.

Летом следующего года распустились и зацвели олеандры. На камфорных лаврах — многим из которых было по несколько столетий — выросли новые веточки.

Эти признаки новой жизни и возрождения немедленно отозвались в сердцах людей. Цветок олеандра и камфорный лавр позже были провозглашены официальным цветком и деревом Хиросимы, драгоценным символами стойкости этого города.

Между тем, помощь Хиросиме поступала из разных уголков Японии и из-за рубежа, сюда присылали всё — от трамваев (для возрождения транспортной системы в городе) до деревьев (чтобы восстановить уничтоженные взрывом зеленые насаждения).

Храм из префектуры Вакаяма даже пожертвовал пагоду XVI века — в знак духовной солидарности. Эта оранжевая пагода поныне возвышается над кленами на территории храма Митаки-Дэра, в одном из самых безмятежных уголков современной Хиросимы.

Символ духовной солидарности — пагода XVI века, в которой хранятся религиозные реликвии и статуя будды Амитабхи, самой почитаемой фигуры в популярной в Японии буддийской школе Чистой земли | Источник: AFP 2017

Однако важнейшим шагом на пути к восстановлению и возрождению города стало провозглашение Хиросимы «городом мира» 6 августа 1949 года. Тогда же вступил в силу специальный закон о застройке города.

На первом фестивале мира в Хиросиме в 1947 году тогдашний мэр города Синдзо Хамаи сказал: «Давайте вместе избавим нашу планету от ужаса войны и установим на ней настоящий мир».

Закон японского правительства о строительстве в Хиросиме (от 1949 года) предусматривал не просто реконструкцию, он имел целью сменить образ города, превратить Хиросиму в мемориальный город мира, «символизирующий искреннее стремление к настоящему и устойчивому миру».

Впервые в истории планеты целый город посвятил себя борьбе за мир.

В качестве символа стремления к миру в центре Хиросимы, на берегу реки Мотоясу, был разбит Мемориальный парк мира. Он занимает территорию более 12 гектаров, здесь находятся Мемориальный музей мира, множество памятников, ритуальный Колокол мира и кенотаф.

Мемориальный парк мира занимает территорию более 12 гектаров в центре Хиросимы | Источник: AP 2017

Напротив парка, на другом берегу реки власти города решили сохранить для потомков одно из немногих зданий, уцелевших после взрыва бомбы — знаменитый Купол Гэмбаку, «Атомный купол». До Второй мировой здесь был выставочный центр промышленной палаты Хиросимы.

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Полуразрушенный скелет этого здания — своего рода символ надежды на то, что мир когда-нибудь полностью избавится от ядерного оружия.

«Нигде в мире нет ничего подобного, — говорит студент Аяка Огами. — Это символ важности мира для нашей планеты».

Купол — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, его ежегодно посещают более миллиона туристов.

Неудивительно, что в Хиросиме слово «мир» вы встречаете повсюду. Это и Бульвар мира, и Ворота мира. Выдаваемые напрокат велосипеды с моторчиком здесь называют миросипедами.

Из разных районов города можно увидеть возвышающуюся на горе серебристую Пагоду мира, буддистскую ступу, в которой хранится пепел Будды — дар буддистов Монголии.

На Воротах мира слово «мир» написано на 49 языках | Источник: AP 2017

«Из уважения к людям, которые так усердно трудились над реконструкцией Хиросимы, мы должны сделать этот город прекрасным, превратить его в отличное место для жизни», — говорит Маико Аване из отдела туризма префектуры.

Вот поэтому-то здесь не ограничились одними памятниками. Хиросима гораздо более зелена, чем средний японский город. Здесь много парков, садов, пешеходных дорожек вдоль реки.

Хиросима заботится не только о горожанах. Она пытается рассказать о своих целях всему миру, выдвигая множество инициатив, предлагая новые проекты, устраивая выставки, приглашая к себе школьников из других городов и стран.

Хиросимский музей современного искусства ежегодно вручает премию за распространение идеи гармоничного существования. В городе регулярно проходят концерты проекта «Весть мира».

«Мы стараемся, чтобы наша планета постоянно получала из Хиросимы послания мира, стараемся создать систему поддержки мирных инициатив», — объясняет губернатор префектуры Хидехико Юзаки, председатель проекта «Арка мира».

То, что осталось от здания промышленной палаты прежней, довоенной Хиросимы, — теперь символ мира, пусть и довольно устрашающий | Источник: AP 2017

Одна из таких инициатив — проект «Мэры за мир», действующий с 1980-х. Его придумал тогдашний мэр Хиросимы Такеси Араки, мечтавший об отмене государственных границ и о мире, в котором нет ядерного оружия.

Сейчас в этом проекте участвуют 7469 городов из 162 стран, только в октябре этого года к нему присоединились еще 16 городов. На повестке дня у мэров — помощь друг другу в борьбе с бедностью, голодом и другими глобальными проблемами, общими для многих.

Образ восстановленной Хиросимы гораздо более мощный, чем образ Хиросимы разрушенной.

Обучение миру начинается в Хиросиме с ранних лет. В начальных классах ежегодно проводится Неделя мира. На летних каникулах многие студенты работают волонтерами в Мемориальном парке мира, показывая его иностранцам.

«Надеюсь, что у меня получится донести историю Хиросимы до многих людей из других стран», — говорит студент Саки Накаяма.

Приезжающие в Хиросиму рассказывают, что испытали здесь чувство глубокого сопереживания, когда познакомились с историей города. Здесь это называют «эффектом Хиросимы» | Источник: AP 2017

Я живу и работаю в Хиросиме уже около 20 лет. И знакомые до сих пор меня спрашивают: что, наверное, это мрачное место?

Совсем наоборот, отвечаю я. Как сказал как-то мой инструктор йоги Изуми Сато, «образ восстановленной Хиросимы гораздо более мощный, чем образ Хиросимы разрушенной».

Сегодняшняя Хиросима — гостеприимный, открытый город, расположенный в живописном месте на побережье Внутреннего Японского моря, с архипелагом островков в заливе, окруженный с трех сторон горами. Через его территорию протекают шесть рек, что стало причиной прозвища Хиросимы — Водный город.

Каждый, кто посетил этот город, увозит отсюда ощущение глубокого уважения к нескольким поколениям его жителей, сумевших, несмотря ни на что, превратить то ужасное, что с ним случилось когда-то, в силу, помогающую строить будущее.

Приезжающие в Хиросиму рассказывают, что испытали здесь чувство глубокого сопереживания. Здесь это называют «эффектом Хиросимы».

Стив Джон Пауэлл

BBC Travel

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