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10:56 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как Хиросима восстала из пепла, и почему так важно там побывать

Почти каждый, кто впервые приезжает сюда, ожидает увидеть мрачное место, отягощенное воспоминаниями о трагическом прошлом, но его встречает гостеприимный город, открытый будущему. Опыт Хиросимы учит многому.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Знойным августовским днем в Мемориальном парке мира Хиросимы, в пруду, что у Колокола мира, цвел лотос.

Группа школьников начальных классов, все — в ярко-желтых шляпах, выстроилась в очередь к колоколу, ударить в который позволено каждому желающему, поэтому звон постоянно разносился над парком.

Пока дети дожидались своей очереди, они с восторгом наблюдали за синими стрекозами, снующими над цветками.

Лотос имеет важное символическое значение для Японии. В храмах по всей стране вы видите статуи Будды, сидящего на цветке лотоса.

Подобно тому, как прекрасный цветок вырастает из грязи на дне пруда, Будда пришел к просветлению, поднявшись над страданием.

Лотос в Мемориальном парке мира Хиросимы несет дополнительный смысл: его цветы символизируют то, как город восстал из пепла и хорошо потрудился над собственным возрождением.

В августе 1945-го, в конце Второй мировой войны, американцы сбросили на город атомную бомбу. Десятки тысяч жителей Хиросимы погибли.

Город превратился в выжженную землю, и, как полагали, в ближайшие 70 лет здесь ничего не может вырасти, а каждый, кто решит здесь обосноваться, обречен на смерть.

По крайней мере, так считал вашингтонский ученый, участник «Манхэттенского проекта» (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия. — Прим. переводчика) Гарольд Джейкобсон.

Любой из посетителей Мемориального парка мира может ударить в Колокол мира | Источник: AP 2017

Однако то, что последовало за этим, доказало: Хиросима войдет в историю не только как место страшной трагедии, но и по другому, более вдохновляющему поводу.

Уже осенью того же 1945-го из обожженной земли, несмотря ни на что, стали прорастать первые побеги растений, опровергая прогнозы американского ученого.

Летом следующего года распустились и зацвели олеандры. На камфорных лаврах — многим из которых было по несколько столетий — выросли новые веточки.

Эти признаки новой жизни и возрождения немедленно отозвались в сердцах людей. Цветок олеандра и камфорный лавр позже были провозглашены официальным цветком и деревом Хиросимы, драгоценным символами стойкости этого города.

Между тем, помощь Хиросиме поступала из разных уголков Японии и из-за рубежа, сюда присылали всё — от трамваев (для возрождения транспортной системы в городе) до деревьев (чтобы восстановить уничтоженные взрывом зеленые насаждения).

Храм из префектуры Вакаяма даже пожертвовал пагоду XVI века — в знак духовной солидарности. Эта оранжевая пагода поныне возвышается над кленами на территории храма Митаки-Дэра, в одном из самых безмятежных уголков современной Хиросимы.

Символ духовной солидарности — пагода XVI века, в которой хранятся религиозные реликвии и статуя будды Амитабхи, самой почитаемой фигуры в популярной в Японии буддийской школе Чистой земли | Источник: AFP 2017
Однако важнейшим шагом на пути к восстановлению и возрождению города стало провозглашение Хиросимы «городом мира» 6 августа 1949 года. Тогда же вступил в силу специальный закон о застройке города.

На первом фестивале мира в Хиросиме в 1947 году тогдашний мэр города Синдзо Хамаи сказал: «Давайте вместе избавим нашу планету от ужаса войны и установим на ней настоящий мир».

Закон японского правительства о строительстве в Хиросиме (от 1949 года) предусматривал не просто реконструкцию, он имел целью сменить образ города, превратить Хиросиму в мемориальный город мира, «символизирующий искреннее стремление к настоящему и устойчивому миру».

Впервые в истории планеты целый город посвятил себя борьбе за мир.

В качестве символа стремления к миру в центре Хиросимы, на берегу реки Мотоясу, был разбит Мемориальный парк мира. Он занимает территорию более 12 гектаров, здесь находятся Мемориальный музей мира, множество памятников, ритуальный Колокол мира и кенотаф.

Мемориальный парк мира занимает территорию более 12 гектаров в центре Хиросимы | Источник: AP 2017

Напротив парка, на другом берегу реки власти города решили сохранить для потомков одно из немногих зданий, уцелевших после взрыва бомбы — знаменитый Купол Гэмбаку, «Атомный купол». До Второй мировой здесь был выставочный центр промышленной палаты Хиросимы.

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Полуразрушенный скелет этого здания — своего рода символ надежды на то, что мир когда-нибудь полностью избавится от ядерного оружия.

«Нигде в мире нет ничего подобного, — говорит студент Аяка Огами. — Это символ важности мира для нашей планеты».

Купол — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, его ежегодно посещают более миллиона туристов.

Неудивительно, что в Хиросиме слово «мир» вы встречаете повсюду. Это и Бульвар мира, и Ворота мира. Выдаваемые напрокат велосипеды с моторчиком здесь называют миросипедами.

Из разных районов города можно увидеть возвышающуюся на горе серебристую Пагоду мира, буддистскую ступу, в которой хранится пепел Будды — дар буддистов Монголии.

На Воротах мира слово «мир» написано на 49 языках | Источник: AP 2017

«Из уважения к людям, которые так усердно трудились над реконструкцией Хиросимы, мы должны сделать этот город прекрасным, превратить его в отличное место для жизни», — говорит Маико Аване из отдела туризма префектуры.

Вот поэтому-то здесь не ограничились одними памятниками. Хиросима гораздо более зелена, чем средний японский город. Здесь много парков, садов, пешеходных дорожек вдоль реки.

Хиросима заботится не только о горожанах. Она пытается рассказать о своих целях всему миру, выдвигая множество инициатив, предлагая новые проекты, устраивая выставки, приглашая к себе школьников из других городов и стран.

Хиросимский музей современного искусства ежегодно вручает премию за распространение идеи гармоничного существования. В городе регулярно проходят концерты проекта «Весть мира».

«Мы стараемся, чтобы наша планета постоянно получала из Хиросимы послания мира, стараемся создать систему поддержки мирных инициатив», — объясняет губернатор префектуры Хидехико Юзаки, председатель проекта «Арка мира».

То, что осталось от здания промышленной палаты прежней, довоенной Хиросимы, — теперь символ мира, пусть и довольно устрашающий | Источник: AP 2017

Одна из таких инициатив — проект «Мэры за мир», действующий с 1980-х. Его придумал тогдашний мэр Хиросимы Такеси Араки, мечтавший об отмене государственных границ и о мире, в котором нет ядерного оружия.

Сейчас в этом проекте участвуют 7469 городов из 162 стран, только в октябре этого года к нему присоединились еще 16 городов. На повестке дня у мэров — помощь друг другу в борьбе с бедностью, голодом и другими глобальными проблемами, общими для многих.

Образ восстановленной Хиросимы гораздо более мощный, чем образ Хиросимы разрушенной.

Обучение миру начинается в Хиросиме с ранних лет. В начальных классах ежегодно проводится Неделя мира. На летних каникулах многие студенты работают волонтерами в Мемориальном парке мира, показывая его иностранцам.

«Надеюсь, что у меня получится донести историю Хиросимы до многих людей из других стран», — говорит студент Саки Накаяма.

Приезжающие в Хиросиму рассказывают, что испытали здесь чувство глубокого сопереживания, когда познакомились с историей города. Здесь это называют «эффектом Хиросимы» | Источник: AP 2017

Я живу и работаю в Хиросиме уже около 20 лет. И знакомые до сих пор меня спрашивают: что, наверное, это мрачное место?

Совсем наоборот, отвечаю я. Как сказал как-то мой инструктор йоги Изуми Сато, «образ восстановленной Хиросимы гораздо более мощный, чем образ Хиросимы разрушенной».

Сегодняшняя Хиросима — гостеприимный, открытый город, расположенный в живописном месте на побережье Внутреннего Японского моря, с архипелагом островков в заливе, окруженный с трех сторон горами. Через его территорию протекают шесть рек, что стало причиной прозвища Хиросимы — Водный город.

Каждый, кто посетил этот город, увозит отсюда ощущение глубокого уважения к нескольким поколениям его жителей, сумевших, несмотря ни на что, превратить то ужасное, что с ним случилось когда-то, в силу, помогающую строить будущее.

Приезжающие в Хиросиму рассказывают, что испытали здесь чувство глубокого сопереживания. Здесь это называют «эффектом Хиросимы».

Стив Джон Пауэлл

BBC Travel

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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