Жителей Владивостока «обрадовали» отключением холодной воды
В разных районах города её не будет с понедельника по четверг.
В разных районах города её не будет с понедельника по четверг.
Часть Владивостока на этой неделе останется без холодной воды. Отключения начнутся уже скоро, в 9 часов утра, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации предприятия «Приморский водоканал», временное прекращение подачи связано с ремонтными работами. Так, сегодня, 20 ноября, с 9 до 16 часов воды не будет по следующим адресам:
Днепровская, 1, 2, 2а, 8, 9, 14, 18, 18а, 20, 22, 24.
С 9 до 17 часов:
Ватутина, 2−20;.
Воропаева, 31, 33, 33а, 35;.
Нейбута, 10, 10а, 12, 26, 28.
Во вторник, 21 ноября, 10 до 14 часов:
Башидзе, 14, 16;.
проспект Красного Знамени, 21, 23, 25, 30, 33, 34, 38, 42, 48а, 50.
В среду 22 ноября с 9:00 до 19:00 в списке на отключение указаны следующие адреса:
Братская, 34, 38;.
Карла Либкнехта, 10а;.
Славянская, 17;.
Тюменская, 2.
С 10 до 17 часов:
100-лет Владивостоку, 29−51, 30−54;.
Ильичёва.
Нахимова.
Овчинникова.
Русская, 1, 2, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2к, 3;.
Станционная, 1;.
Фирсова.
В четверг 23 ноября с 9 до 19 часов:
Краснознаменный переулок, 10, 12/1, 12/2;.
Океанский проспект, 20, 24;.
Пологая, 50, 72;.
Суханова, 2−8;.
Уборевича, 13−19, 20, 20а, 22, 22а;.
Фонтанная, 36−44, 47−59.
С 10:00 до 16:00:
Мыс Чумака, 1а, 1а строение 2, 1а строение 3, 1а строение 6, 1 В, 1д.