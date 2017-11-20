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03:16 (мск), источник: Восток Медиа

Жителей Владивостока «обрадовали» отключением холодной воды

В разных районах города её не будет с понедельника по четверг.

Источник: Восток Медиа

Часть Владивостока на этой неделе останется без холодной воды. Отключения начнутся уже скоро, в 9 часов утра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации предприятия «Приморский водоканал», временное прекращение подачи связано с ремонтными работами. Так, сегодня, 20 ноября, с 9 до 16 часов воды не будет по следующим адресам:

Днепровская, 1, 2, 2а, 8, 9, 14, 18, 18а, 20, 22, 24.

С 9 до 17 часов:

Ватутина, 2−20;.

Воропаева, 31, 33, 33а, 35;.

Нейбута, 10, 10а, 12, 26, 28.

Во вторник, 21 ноября, 10 до 14 часов:

Башидзе, 14, 16;.

проспект Красного Знамени, 21, 23, 25, 30, 33, 34, 38, 42, 48а, 50.

В среду 22 ноября с 9:00 до 19:00 в списке на отключение указаны следующие адреса:

Братская, 34, 38;.

Карла Либкнехта, 10а;.

Славянская, 17;.

Тюменская, 2.

С 10 до 17 часов:

100-лет Владивостоку, 29−51, 30−54;.

Ильичёва.

Нахимова.

Овчинникова.

Русская, 1, 2, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2к, 3;.

Станционная, 1;.

Фирсова.

В четверг 23 ноября с 9 до 19 часов:

Краснознаменный переулок, 10, 12/1, 12/2;.

Океанский проспект, 20, 24;.

Пологая, 50, 72;.

Суханова, 2−8;.

Уборевича, 13−19, 20, 20а, 22, 22а;.

Фонтанная, 36−44, 47−59.

С 10:00 до 16:00:

Мыс Чумака, 1а, 1а строение 2, 1а строение 3, 1а строение 6, 1 В, 1д.

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