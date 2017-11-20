Новая неделя в Хабаровском крае начинается с холода

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае продолжает снижаться дневная температура, во многих районах жители почувствуют усиление ветра. Синоптики в своих прогнозах просят не ждать осадков: снег на этой неделе будет, но попозже. Перед ним, кстати, существенно потеплеет, так что нужно стойко встретить недружелюбно холодный понедельник и ждать изменений к лучшему.

В Хабаровске дневная температура понизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до −15…−17 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до −16…−18 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до -12..-14 °С. Возможен небольшой снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Охотске дневная температура повысится до −10…−12 °С. Сильный снег, метель. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 18−23 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до −12…−14 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до −16…−18 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до −17…−19 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 15−20 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до −18…−20 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 17−22 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до −11…−13 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура снизится до −16…−18 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.