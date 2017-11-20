В Москве откроется выставка, посвященная 90-летию Михаила Ульянова

Источник: РИА Новости

Михаил Ульянов создал блистательные образы маршала Жукова в киноэпопее о войне, генерала Чарноты в фильме «Бег», председателя Трубникова в картине «Председатель», Дмитрия Карамазова в фильме «Братья Карамазовы» — всего более 70 киноработ и несколько десятков ролей на сцене Вахтанговского театра, который стал его вторым домом с 1950 года и до последних дней жизни. Здесь он был ведущим актером и 10 лет возглавлял прославленный коллектив как художественный руководитель. В числе его театральных работ — роли Сталина и Ленина, Наполеона, Антония, Цезаря и Ричарда, Понтия Пилата, Бригеллы.

Ульянов был известным общественным деятелем, 10 лет он возглавлял Союз театральных деятелей России. Его руководство пришлось на самые сложные годы, когда повсеместно происходил распад творческих союзов. Благодаря огромному авторитету и усилиям Ульянова, СТД сохранил свое единство, все свои здравницы, все свое имущество.

На выставке, которая откроется в СТД РФ, не будет фотографий, запечатлевших великого артиста в ролях — здесь он представлен как общественный деятель, гражданин, человек.

«Возникла идея выставки, на которой был бы представлен Михаил Александрович как выдающийся общественный деятель, — сказал РИА Новости знаменитый актер и режиссер, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. — Его великие театральные работ, его кинороли, наверное, будут представлены в театре. А мы хотели выразить свою любовь и благодарность этому человеку за то, что он сумел сохранить наше, как он любил говорить, «театральное братство».

По словам Калягина, на съезде СТД РФ в 1996 году именно Ульянов предложил его кандидатуру на пост председателя.

«Я уже признавался, что никогда не имел склонности к общественной деятельности, да и на театральном съезде тогда был впервые. Но так случилось, что Ульянов благословил меня на эту должность, что для меня было очень важно», — подчеркнул Калягин.

Он рассказал, что уговорил Михаила Александровича позировать художнику, и сейчас этот портрет Ульянова вместе с портретами его предшественников, благодаря которым возникла эта театральная организация, висит в его кабинете.

На выставке в СТД будут представлены не только портреты Ульянова, но и фотографии из семейного архива, которые любезно предоставила его дочь Елена Михайловна. Это уникальные кадры, многие из которых выставляются для широкого обозрения впервые.