Жители Хабаровского края смогут провериться на ВИЧ в конце ноября
Тестирование будет проходить в рамках акции «Стоп СПИД».
Тестирование будет проходить в рамках акции «Стоп СПИД».
С 27 ноября по 1 декабря жители Хабаровского края смогут пройти тест на ВИЧ в рамках акции «Стоп СПИД», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, мероприятия по профилактике и борьбе с вирусом имунодефицита и инфекционными заболеваниями проходят в регионе с сентября по декабрь.
Жители Хабаровска,
Кстати, по состоянию на 31 октября, в регионе зарегистрировано 2388 человек с ВИЧ.
Отмечен рост выявления вируса у мужчин от 30−49 лет и женщин 25−35 лет. По пути передачи: доминирует половой — 77%, наркотический составил 22,3% и от матери ребенку — 0,7%. Каждая двухсотая беременная женщина в крае имела положительный