Жители Хабаровского края смогут провериться на ВИЧ в конце ноября

С 27 ноября по 1 декабря жители Хабаровского края смогут пройти тест на ВИЧ в рамках акции «Стоп СПИД», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, мероприятия по профилактике и борьбе с вирусом имунодефицита и инфекционными заболеваниями проходят в регионе с сентября по декабрь.

Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, всех районов края могут пройти бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ, получить консультацию специалиста в учреждениях здравоохранения Хабаровского края.

Кстати, по состоянию на 31 октября, в регионе зарегистрировано 2388 человек с ВИЧ.