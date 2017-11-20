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03:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края смогут провериться на ВИЧ в конце ноября

Тестирование будет проходить в рамках акции «Стоп СПИД».

С 27 ноября по 1 декабря жители Хабаровского края смогут пройти тест на ВИЧ в рамках акции «Стоп СПИД», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, мероприятия по профилактике и борьбе с вирусом имунодефицита и инфекционными заболеваниями проходят в регионе с сентября по декабрь.

Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, всех районов края могут пройти бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ, получить консультацию специалиста в учреждениях здравоохранения Хабаровского края.

Кстати, по состоянию на 31 октября, в регионе зарегистрировано 2388 человек с ВИЧ.

Отмечен рост выявления вируса у мужчин от 30−49 лет и женщин 25−35 лет. По пути передачи: доминирует половой — 77%, наркотический составил 22,3% и от матери ребенку — 0,7%. Каждая двухсотая беременная женщина в крае имела положительный ВИЧ-статус.

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