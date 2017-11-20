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03:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Третье утро после снегопада Владивосток встретил пробками и давкой в автобусах

Несмотря на то, что многие горожане не стали выезжать сегодня на своих автомобилях, ситуация на дорогах не сильно улучшилась.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Прошедший в пятницу, 17 ноября, снегопад во Владивостоке до сих пор серьезно влияет на ситуацию на дорогах города. Утро понедельника, 20 ноября, столица Приморья встретила 9-балльными пробками и давкой в автобусах, многие горожане опоздали на работу, сообщает ИА PrimaMedia.

Серьезно затруднено движение на традиционных маршрутах — от Второй речки по направлению в центр города, с Чуркина до фуникулера. Ситуацию осложняют ДТП. Отметим, что сегодня многие горожане решили оставить свои автомобили и добираться на работу на общественном транспорте, что привело к давке в автобусах.

Напомним, что днем 17 ноября Владивосток накрыл обильный снегопад, в результате которого дороги города оказались парализованы гололедом и пробками. В авариях по всему городу пострадали сотни автомобилей. Огромное количество горожан не смогли добраться до дома. Автозаторы наблюдались до самого утра, и с новой силой возникли в субботу, 18 ноября, когда уцелевшие автомобили вновь выбрались на городские дороги.

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