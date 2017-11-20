Третье утро после снегопада Владивосток встретил пробками и давкой в автобусах

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Прошедший в пятницу, 17 ноября, снегопад во Владивостоке до сих пор серьезно влияет на ситуацию на дорогах города. Утро понедельника, 20 ноября, столица Приморья встретила 9-балльными пробками и давкой в автобусах, многие горожане опоздали на работу, сообщает ИА PrimaMedia.

Серьезно затруднено движение на традиционных маршрутах — от Второй речки по направлению в центр города, с Чуркина до фуникулера. Ситуацию осложняют ДТП. Отметим, что сегодня многие горожане решили оставить свои автомобили и добираться на работу на общественном транспорте, что привело к давке в автобусах.