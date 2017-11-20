Третье утро после снегопада Владивосток встретил пробками и давкой в автобусах
Несмотря на то, что многие горожане не стали выезжать сегодня на своих автомобилях, ситуация на дорогах не сильно улучшилась.
Несмотря на то, что многие горожане не стали выезжать сегодня на своих автомобилях, ситуация на дорогах не сильно улучшилась.
Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.
Прошедший в пятницу, 17 ноября, снегопад во Владивостоке до сих пор серьезно влияет на ситуацию на дорогах города. Утро понедельника, 20 ноября, столица Приморья встретила 9-балльными пробками и давкой в автобусах, многие горожане опоздали на работу, сообщает ИА PrimaMedia.
Серьезно затруднено движение на традиционных маршрутах — от Второй речки по направлению в центр города, с Чуркина до фуникулера. Ситуацию осложняют ДТП. Отметим, что сегодня многие горожане решили оставить свои автомобили и добираться на работу на общественном транспорте, что привело к давке в автобусах.
Напомним, что днем 17 ноября Владивосток накрыл обильный снегопад, в результате которого дороги города оказались парализованы гололедом и пробками. В авариях по всему городу пострадали сотни автомобилей. Огромное количество горожан не смогли добраться до дома. Автозаторы наблюдались до самого утра, и с новой силой возникли в субботу, 18 ноября, когда уцелевшие автомобили вновь выбрались на городские дороги.