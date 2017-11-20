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03:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Рецептурный режим ужесточается в Хабаровском крае

Что происходит в аптеках региона.

Источник: РИА "Новости"

Уже несколько недель жители края обеспокоены — при обращении в аптеку за привычными для них лекарства (от гипертонии, диареи, кашля или головной боли) получают «от ворот поворот». Причем такая ситуация не везде. Вот люди и не могут понять — что происходит. Разобраться ИА «Хабаровский край сегодня» помогла завкафедрой фармации Хабаровского института повышения квалификации специалистов здравоохранения Наталья Абросимова.

Исторический экскурс

Система продажи лекарств во всем мире построена так, что человек может приобрести только те препараты, которые ему назначены врачом. До развала Советского Союза так было и у нас. Потом провизорам сделали послабление — рецепты на многие лекарства они должны были проверять, а вот отчитываться за них — нет.
— Представляете, 27 лет, несмотря на то, что существовали определенные нормативные ограничения, и медики, и пациенты привыкли, что в аптеку можно идти просто с «бумажкой» или на словах объяснять, что вам требуется. Исключение составляли психотропные и сильнодействующие вещества, которые всегда отпускались и отпускаются по специальным рецептурным бланкам. Они подлежат строгому учету. Если вы купите лекарства по такому рецепту, то сам бланк останется в аптеке, — объясняет завкафедрой фармации Хабаровского института повышения квалификации специалистов здравоохранения Наталья Абросимова.
Теперь же, по мнению специалистов, государственные «руки» дошли и до этой сферы. Летом 2017 года федеральный минздрав выпустил приказ, касающийся правил отпуска препаратов для медицинского применения. Он четко регламентирует работу и государственных, частных аптек и аптечных пунктов. Документ как раз вступил в силу в сентябре 2017 года.

Как говорит Наталья Абросимова, видимо, как раз к середине осени люди начали ощущать, что привычный ритм их взаимоотношений с продавцами лекарств дал сбой.

Проверят всех

Росздравнадзор приступит к тотальным проверкам аптечной сети с 1 января 2018 года. Это время решили дать, чтобы розничная фармторговля приспособилась к новым правилам. Эксперты говорят, что почти 30 лет фактически нерегулируемой реализации многих препаратов не дадут так сразу перестроиться всей этой системе.

В надзорном ведомстве настроены решительно, и заявляют, что планируют упорядочить продажу лекарств. Применять при этом будут не только выездные проверки, но и так называемые «контрольные закупки».
Перечень лекарственных средств, которые можно продавать только по рецепту врача, детально изложен в приказе Министерства здравоохранения РФ. Правда, там вы не найдете четких названий — только группы препаратов, разобраться в которых обычному человеку вряд будет под силу.

 — Чтобы избежать недоразумений, просто просите врача выписать назначение именно на рецептурном бланке. Так будет спокойнее, и не придется бегать по разным аптекам в поисках того работника, который закроет глаза на отсутствие рецепта, как это было раньше, — уточняет Наталья Абросимова.

Если какие-то препараты требуются вам постоянно, для этого у медика есть возможность выписать рецепт пролонгированного действия (максимум на год). Тогда в нем просто будет ставиться отметка, какой объем нужного средства вам уже отпущен. Особенно внимательными нужно быть, если доктор выписывает антибиотики, средства для лечения гипертонии, бронхолегочные препараты.

Учиться, еще раз учиться

В региональном институте повышения квалификации специалистов здравоохранения нам сообщили, что фармацевты регулярно повышают свой профессиональный уровень. А вот педиатрам и терапевтам, скорее всего, придется дополнительно организовывать обучающие семинары. Задача — четко понимать, что назначить на листке бумаги, а что — на специальном бланке, чтобы пациенту не пришлось заново приходить на прием ради заветного рецепта и повторно обращаться в аптеку.

Кстати, врач должен указать действующее вещество, а не торговое название лекарства! И вы сами, проконсультировавшись с фармацевтом, можете определиться, препарату какого бренда отдать предпочтение.

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