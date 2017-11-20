Сколько дней отдохнут жители Казахстана на Новый год

Новый 2018 год «желтой земляной собаки» казахстанцы встретят в воскресенье, и продлятся новогодние праздники до второго января, передает NUR.KZ.

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Поскольку последние дни декабря выпадают на выходные, жители нашей страны отдохнут четыре дня подряд.

Это 30 и 31 декабря (суббота и воскресенье) и 1 и 2 января (понедельник и вторник).

Согласно закону РК, праздничных и выходных дней не будет, так как праздничные дни не совпадают с выходными.

Напомним, ранее мы писали, что последнем месяце в году казахстанцы отдохнут 13 дней, включая выходные дни.

Так, День первого президента выпадает на пятницу, 1 декабря, поэтому будут три выходных дня подряд.