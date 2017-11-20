В декабре в Хабаровске откроются группы для малышей ещё в шести детсадах
Пока мальчиков и девочек от 1,5 лет принимают в двух учреждениях.
Пока мальчиков и девочек от 1,5 лет принимают в двух учреждениях.
В дальневосточной столице в двух муниципальных детских садах открылись группы для самых маленьких. Детей от полутора лет вскоре начнут принимать ещё в шести дошкольных учреждениях города.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», администрация краевого центра собиралась открыть такие группы в пяти заведениях. По словам начальника городского управления образования Ольги Тен, малышей могут принять не во всех детских садах, а лишь в тех, где есть необходимые условия. Специалистам Горобра предстоит оценить, насколько востребованным это новшество окажется среди родителей.
Как сообщает
Теперь в двух детских садах краевого центра открыты и функционируют такие группы. С 1 декабря этого года они появятся ещё в шести муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Кроме того, мэрия за счёт федеральной субсидии купила десять помещений и передала их по договорам безвозмездного пользования частным детсадам, которые принимают, в том числе, детей с двухмесячного возраста.