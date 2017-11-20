В декабре в Хабаровске откроются группы для малышей ещё в шести детсадах

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В дальневосточной столице в двух муниципальных детских садах открылись группы для самых маленьких. Детей от полутора лет вскоре начнут принимать ещё в шести дошкольных учреждениях города.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», администрация краевого центра собиралась открыть такие группы в пяти заведениях. По словам начальника городского управления образования Ольги Тен, малышей могут принять не во всех детских садах, а лишь в тех, где есть необходимые условия. Специалистам Горобра предстоит оценить, насколько востребованным это новшество окажется среди родителей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, группы для ребят от полутора лет открылись по инициативе надзорного ведомства. Его работники провели проверку и выяснили, что ни в одном из 82 муниципальных детских садов города не принимали малышей. Начальнику управления образования администрации Хабаровска внесли представление об устранении нарушений.