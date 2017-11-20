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03:25 (мск), источник: Восток Медиа

В декабре в Хабаровске откроются группы для малышей ещё в шести детсадах

Пока мальчиков и девочек от 1,5 лет принимают в двух учреждениях.

Источник: Reuters

В дальневосточной столице в двух муниципальных детских садах открылись группы для самых маленьких. Детей от полутора лет вскоре начнут принимать ещё в шести дошкольных учреждениях города.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», администрация краевого центра собиралась открыть такие группы в пяти заведениях. По словам начальника городского управления образования Ольги Тен, малышей могут принять не во всех детских садах, а лишь в тех, где есть необходимые условия. Специалистам Горобра предстоит оценить, насколько востребованным это новшество окажется среди родителей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, группы для ребят от полутора лет открылись по инициативе надзорного ведомства. Его работники провели проверку и выяснили, что ни в одном из 82 муниципальных детских садов города не принимали малышей. Начальнику управления образования администрации Хабаровска внесли представление об устранении нарушений.

Теперь в двух детских садах краевого центра открыты и функционируют такие группы. С 1 декабря этого года они появятся ещё в шести муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Кроме того, мэрия за счёт федеральной субсидии купила десять помещений и передала их по договорам безвозмездного пользования частным детсадам, которые принимают, в том числе, детей с двухмесячного возраста.

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