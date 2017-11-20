Первую скоростную линию для автобусов запускают в Алматы

Первый участок откроется на улицах Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова. Спецполосу построили как посередине проезжей части, так и с обеих сторон, по крайнему правому ряду.

Линию будут обслуживать новые 18-метровые автобусы «гармошка». Интервал между автобусами планируется установить до 5 минут.

Длительность поездки в одну сторону должна составлять 46 минут в часы пик.

Теперь двигаться по специально обустроенной полосе, а также заезжать на нее для остановки или стоянки, будет запрещено всем авто, кроме общественного транспорта.

Как заявили в Управлении транспорта и автомобильных дорог Алматы, до 1 декабря, полоса будет работать в тестовом режиме.

Однако после 1 декабря, полицейские будут штрафовать всех нарушителей.