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11:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярские специалисты объясняют: как не заразиться бешенством

В регионе регистрируют случаи заболевания у животных.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты краевого роспотребнадзора объясняют: что нужно делать, чтобы не заразиться бешенством. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Дело в том, что в последнее время в регионе регистрируют случаи заболевания бешенством у животных, поэтому людям нужно соблюдать профилактику, чтобы не заразиться.

По данным роспотребнадзора, за прошлый год в медучреждения края с укусами животных обратились более 6 000 человек. И почти половину из них покусали домашние питомцы.

Чтобы избежать заражения, следует держаться подальше от диких и бездомных животных, а при посещении зоопарков и цирков не кормить зверей с рук и не гладить их. Обязательно нужно делать прививки от бешенства домашним питомцам. А если вас укусил зверь, обязательно нужно обязательно обратиться в травмпункт для того, чтобы вам поставили необходимую вакцину.

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