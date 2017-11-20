Красноярские специалисты объясняют: как не заразиться бешенством
В регионе регистрируют случаи заболевания у животных.
В регионе регистрируют случаи заболевания у животных.
Специалисты краевого роспотребнадзора объясняют: что нужно делать, чтобы не заразиться бешенством. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
Дело в том, что в последнее время в регионе регистрируют случаи заболевания бешенством у животных, поэтому людям нужно соблюдать профилактику, чтобы не заразиться.
По данным роспотребнадзора, за прошлый год в медучреждения края с укусами животных обратились более 6 000 человек. И почти половину из них покусали домашние питомцы.
Чтобы избежать заражения, следует держаться подальше от диких и бездомных животных, а при посещении зоопарков и цирков не кормить зверей с рук и не гладить их. Обязательно нужно делать прививки от бешенства домашним питомцам. А если вас укусил зверь, обязательно нужно обязательно обратиться в травмпункт для того, чтобы вам поставили необходимую вакцину.