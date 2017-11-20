Хабаровчанка распрощалась с дорогим автомобилем из-за просрочки по кредиту
Кредитной организации женщина задолжала более 4 млн рублей.
Кредитной организации женщина задолжала более 4 млн рублей.
Хабаровск, 20 ноября, AmurMedia.
В ходе совершения исполнительных действий было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство — автомобиль марки «Toyota Land Cruiser». В целях взыскания задолженности судебным
Однако в указанное время автомобиль не был представлен. Данные действия квалифицированы как невыполнение законных требований судебного пристава, за что гражданка привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
При проведении проверки по месту хранения арестованного имущества установлено, что автотранспортное средство отсутствует, в связи с чем автомобиль объявлен в розыск. В ходе разыскных мероприятий судебным приставом по розыску автомобиль был обнаружен. Арестованное имущество было изъято, помещено на эвакуатор и передано на ответственное хранение взыскателю.
Если гражданка П. в течение 10 дней не исполнит требования об уплате суммы долга, автомобиль будет передан на реализацию в целях обращения взыскания на вырученные от его продажи денежные средства.