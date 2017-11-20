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04:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчанка распрощалась с дорогим автомобилем из-за просрочки по кредиту

Кредитной организации женщина задолжала более 4 млн рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 ноября, AmurMedia.

Из-за просроченной задолженности по кредиту жительнице Хабаровска пришлось попрощаться с дорогим автомобилем. В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств на исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности с гражданки П. по кредитным платежам в размере более 4 миллионов рублей в пользу кредитной организации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В ходе совершения исполнительных действий было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство — автомобиль марки «Toyota Land Cruiser». В целях взыскания задолженности судебным приставом-исполнителем был наложен арест на автомобиль, арестованное имущество оставлено на ответственное хранение владелице автомобиля. Также ей было вручено требование о представлении указанного автомобиля для проверки сохранности арестованного имущества.

Однако в указанное время автомобиль не был представлен. Данные действия квалифицированы как невыполнение законных требований судебного пристава, за что гражданка привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При проведении проверки по месту хранения арестованного имущества установлено, что автотранспортное средство отсутствует, в связи с чем автомобиль объявлен в розыск. В ходе разыскных мероприятий судебным приставом по розыску автомобиль был обнаружен. Арестованное имущество было изъято, помещено на эвакуатор и передано на ответственное хранение взыскателю.

Если гражданка П. в течение 10 дней не исполнит требования об уплате суммы долга, автомобиль будет передан на реализацию в целях обращения взыскания на вырученные от его продажи денежные средства.

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