Употребление алкоголя в Иркутской области за 5 лет снизилось на 36%
При этом средняя продолжительность жизни увеличилась на два года.
При этом средняя продолжительность жизни увеличилась на два года.
Жители Иркутской области стали меньше пить спиртное. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали, что с 2011 по 2016 годы в регионе на 36% уменьшилось потребление алкоголя. Кроме того, в этом году острые отравления спиртным случаются на 13,2% реже, чем в прошлом.
— Хронический алкоголизм среди молодежи снизился в 2,9 раза — с 84 до 24 человек, а среди зрелого населения в 1,4 раза — с 1175 до 795 человек, — сообщает
Показатели улучшились благодаря тому, что алкоголь запретили продавать во время праздников и ночью, запретили рекламировать, начали активно выявлять нелегальную торговлю спиртным.
В Иркутске предлагают также проводить экскурсии и лекции в анатомическом музее госуниверситета, чтобы наглядно показывать негативное влияние алкоголя на организм человека и эмбрион.