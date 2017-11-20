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08:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Употребление алкоголя в Иркутской области за 5 лет снизилось на 36%

При этом средняя продолжительность жизни увеличилась на два года.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутской области стали меньше пить спиртное. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали, что с 2011 по 2016 годы в регионе на 36% уменьшилось потребление алкоголя. Кроме того, в этом году острые отравления спиртным случаются на 13,2% реже, чем в прошлом.

— Хронический алкоголизм среди молодежи снизился в 2,9 раза — с 84 до 24 человек, а среди зрелого населения в 1,4 раза — с 1175 до 795 человек, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области. — За последние несколько лет смертность населения трудоспособного возраста упала на 12,4%, а продолжительность жизни поднялась с 66,3 до 68,2 лет.

Показатели улучшились благодаря тому, что алкоголь запретили продавать во время праздников и ночью, запретили рекламировать, начали активно выявлять нелегальную торговлю спиртным.

В Иркутске предлагают также проводить экскурсии и лекции в анатомическом музее госуниверситета, чтобы наглядно показывать негативное влияние алкоголя на организм человека и эмбрион.

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