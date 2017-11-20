Доступная среда в Хабаровском крае будет создаваться быстрее, чем по стране

Правительство России направит в Хабаровский край повышенные субсидии на формирование доступной среды. У региона будет на 30% больше денег на создание достойных условий для социальной жизни инвалидов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Для дальневосточных регионов установлен коэффициент опережающего развития, равный 1,3, при определении объема субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг. На 2018 год объем такой субсидии на Дальний Восток составит 112 миллионов рублей, это 9,6% от общего объема», — рассказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

В Хабаровском крае деньги распределят по приоритетным объектам — их в регионе 236. Это учреждения здравоохранения, социальной защиты, а также образования. По данным мониторинга, 48% объектов региона доступны полностью или частично для людей с инвалидностью.

«Когда наша страна приняла революционный ФЗ-419, доступность каждого отдельного объекта потеряла свою значимость. Теперь никто не может отказать инвалиду. Если учреждение закрыто для человека с ограниченными возможностями по физическим показателям, то услуга в любом случае должна быть оказана», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения Хабаровского края Ирина Рощина.