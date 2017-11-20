Доступная среда в Хабаровском крае будет создаваться быстрее, чем по стране
Финансирование программы в регионе будет увеличено на 30%
Финансирование программы в регионе будет увеличено на 30%
Правительство России направит в Хабаровский край повышенные субсидии на формирование доступной среды. У региона будет на 30% больше денег на создание достойных условий для социальной жизни инвалидов, сообщает
«Для дальневосточных регионов установлен коэффициент опережающего развития, равный 1,3, при определении объема субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг. На 2018 год объем такой субсидии на Дальний Восток составит 112 миллионов рублей, это 9,6% от общего объема», — рассказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
В Хабаровском крае деньги распределят по приоритетным объектам — их в регионе 236. Это учреждения здравоохранения, социальной защиты, а также образования. По данным мониторинга, 48% объектов региона доступны полностью или частично для людей с инвалидностью.
«Когда наша страна приняла революционный ФЗ-419, доступность каждого отдельного объекта потеряла свою значимость. Теперь никто не может отказать инвалиду. Если учреждение закрыто для человека с ограниченными возможностями по физическим показателям, то услуга в любом случае должна быть оказана», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения Хабаровского края Ирина Рощина.
В настоящее время работа с барьерами в крае ведётся по отраслям: министерство здравоохранения отвечает за организацию доступности в больницах и поликлиниках, министерство образования — в школах и вузах. Так как абсолютно все услуги должны быть доступны и «безбарьерность» создаётся с помощью бюджетов частных организаций, деньги из федерального бюджета идут только на преобразование приоритетных объектов. По словам Ирины Рощиной, это ускоряет темпы адаптации городской среды к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья.