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04:46 (мск), источник: Восток Медиа

Доступная среда в Хабаровском крае будет создаваться быстрее, чем по стране

Финансирование программы в регионе будет увеличено на 30%

Правительство России направит в Хабаровский край повышенные субсидии на формирование доступной среды. У региона будет на 30% больше денег на создание достойных условий для социальной жизни инвалидов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Для дальневосточных регионов установлен коэффициент опережающего развития, равный 1,3, при определении объема субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг. На 2018 год объем такой субсидии на Дальний Восток составит 112 миллионов рублей, это 9,6% от общего объема», — рассказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

В Хабаровском крае деньги распределят по приоритетным объектам — их в регионе 236. Это учреждения здравоохранения, социальной защиты, а также образования. По данным мониторинга, 48% объектов региона доступны полностью или частично для людей с инвалидностью.

«Когда наша страна приняла революционный ФЗ-419, доступность каждого отдельного объекта потеряла свою значимость. Теперь никто не может отказать инвалиду. Если учреждение закрыто для человека с ограниченными возможностями по физическим показателям, то услуга в любом случае должна быть оказана», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения Хабаровского края Ирина Рощина.

В настоящее время работа с барьерами в крае ведётся по отраслям: министерство здравоохранения отвечает за организацию доступности в больницах и поликлиниках, министерство образования — в школах и вузах. Так как абсолютно все услуги должны быть доступны и «безбарьерность» создаётся с помощью бюджетов частных организаций, деньги из федерального бюджета идут только на преобразование приоритетных объектов. По словам Ирины Рощиной, это ускоряет темпы адаптации городской среды к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья.

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