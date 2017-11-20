Жители северных поселков Иркутской области посетили поезд здоровья «Академик Федор Углов»

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» побывал на шести северных станциях Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги с 7 по 17 ноября. Наибольшее количество жителей, обратившихся к врачам, отмечено на станциях Лена (222 человека), Киренга (141 человек), Улькан (191 человек) и Звездная (143 человека). Кроме того, в рабочий маршрут поезда здоровья были включены остановки на малых станциях, чтобы провести обследование и дать консультации жителям самых отдаленных поселков. Такие остановки поезд совершил на станциях Кунерма и Ния. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.
В ходе рабочей поездки в город Усть-Кут передвижной консультативно-диагностический центр посетил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Он дал положительную оценку организации работы и отметил высокую социальную значимость данного совместного проекта правительства Иркутской области и ОАО «РЖД».
«Всего в эти дни передвижной консультативно-диагностический центр посетили 814 человек, в том числе четыре ветерана Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе.
Пациенты получили возможность проконсультироваться у 15-ти врачей-специалистов. Чаще всего, согласно данным передвижного центра, жители поселков консультировались у хирурга, эндокринолога, невролога, отоларинголога, а также врачей функциональной и ультразвуковой диагностики. В процессе оказания лечебно-диагностической помощи в северных поселках Приангарья врачи провели 3610 исследований.