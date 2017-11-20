Жители северных поселков Иркутской области посетили поезд здоровья «Академик Федор Углов»

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» побывал на шести северных станциях Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги с 7 по 17 ноября. Наибольшее количество жителей, обратившихся к врачам, отмечено на станциях Лена (222 человека), Киренга (141 человек), Улькан (191 человек) и Звездная (143 человека). Кроме того, в рабочий маршрут поезда здоровья были включены остановки на малых станциях, чтобы провести обследование и дать консультации жителям самых отдаленных поселков. Такие остановки поезд совершил на станциях Кунерма и Ния. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.