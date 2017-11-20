Владивосток остался без телевидения и радио из-за ремонтных работ
Специалисты обещают вернуть вещание после 15.00.
Специалисты обещают вернуть вещание после 15.00.
Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.
Владивосток в понедельник, 20 ноября, остался без теле— и радиовещания
«Ведутся плановые работы на радиотелевизионной станции “Владивосток”. В связи с этим отсутствует эфирное вещание всех радио— и телеканалов, причем во всех диапазонах, как аналоговое, так и цифровое», — уточнил Пономарев.
Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) приносит извинения за доставленные неудобства.