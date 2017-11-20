Владивосток остался без телевидения и радио из-за ремонтных работ

Владивосток в понедельник, 20 ноября, остался без теле— и радиовещания из-за работ на местной радиотелевизионной станции. Как сообщил корр. ИА PrimaMedia начальник Центра консультационной поддержки (ЦКП) филиала РТРС «Приморский КРТПЦ» Евгений Пономарев, вещание будет возобновлено после 15.00.

«Ведутся плановые работы на радиотелевизионной станции “Владивосток”. В связи с этим отсутствует эфирное вещание всех радио— и телеканалов, причем во всех диапазонах, как аналоговое, так и цифровое», — уточнил Пономарев.