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04:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивосток остался без телевидения и радио из-за ремонтных работ

Специалисты обещают вернуть вещание после 15.00.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Владивосток в понедельник, 20 ноября, остался без теле— и радиовещания из-за работ на местной радиотелевизионной станции. Как сообщил корр. ИА PrimaMedia начальник Центра консультационной поддержки (ЦКП) филиала РТРС «Приморский КРТПЦ» Евгений Пономарев, вещание будет возобновлено после 15.00.

«Ведутся плановые работы на радиотелевизионной станции “Владивосток”. В связи с этим отсутствует эфирное вещание всех радио— и телеканалов, причем во всех диапазонах, как аналоговое, так и цифровое», — уточнил Пономарев.

Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) приносит извинения за доставленные неудобства.

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