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07:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичи жалуются на улицы без освещения

Из-за этого по городу опасно ездить.

Жители Омска в социальных сетях жалуются на темные улицы. Из-за этого по городу страшно ходить в вечернее время. А на дорогах увеличивается аварийность.

На этот раз сибиряки пожаловались на темную улицу 2-я Солнечная в районе РЭБ. Самое удивительное, что линия наружного освещения там была построена недавно. Она сделана по самым современным методам. На нее власти потратили порядка 8 миллионов. Однако света в этом районе так и нет. Местные жители уверены, что чиновники формально подошли к вопросу. Линию наружного освещения построили, по документам отчитались, а остальное чиновникам неинтересно.

Добавим, что проблема с освещением одна из самых острых в Омске. Прокуратура неоднократно через суды обязывала мэрию обеспечить городские улицы светом. На строительство линий наружного освещения в Омске нужны миллиарды рублей.

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