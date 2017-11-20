Омичи жалуются на улицы без освещения

Жители Омска в социальных сетях жалуются на темные улицы. Из-за этого по городу страшно ходить в вечернее время. А на дорогах увеличивается аварийность.

На этот раз сибиряки пожаловались на темную улицу 2-я Солнечная в районе РЭБ. Самое удивительное, что линия наружного освещения там была построена недавно. Она сделана по самым современным методам. На нее власти потратили порядка 8 миллионов. Однако света в этом районе так и нет. Местные жители уверены, что чиновники формально подошли к вопросу. Линию наружного освещения построили, по документам отчитались, а остальное чиновникам неинтересно.