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07:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В России все больше родителей, недовольных школами

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Каждый пятый родитель школьника имеет претензии к учебному заведению. Люди недовольны нехваткой преподавателей и качеством оснащенности школ. Данные мониторинга, который проводился в течение четырех лет по заказу правительства, приводят «Известия».

Качеством преподавания родители, которые опрашивались в рамках исследования, в целом довольны — 86% считают уровень школьного обучения достаточно высоким. К слову, этот показатель остается стабильным все последние годы. Однако по отдельным вопросам доля недовольных с 2013-го по 2016-й выросла.

Так, все больше негатива вызывает нехватка учителей. Если в 2014 году эта проблема тревожила 12% родителей, то в 2016-м — уже 19,7%.

Растет и число респондентов, недовольных технической оснащенностью средних учебных заведений. С 2013 по 2016 год их доля увеличилась в 1,5 раза — с 8,2% до 12,1%.

По мнению главы Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, хотя недовольных не так много, увеличение их доли — негативная тенденция. Эксперт указывает, что показатели неудовлетворенности растут за счет тех родителей, чьи дети учатся в сельской местности и в небольших населенных пунктах. В результате оптимизации число средних учебных заведений в селах за десять лет снизилось с 40 тыс. до 24 тыс.

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