В России все больше родителей, недовольных школами

Качеством преподавания родители, которые опрашивались в рамках исследования, в целом довольны — 86% считают уровень школьного обучения достаточно высоким. К слову, этот показатель остается стабильным все последние годы. Однако по отдельным вопросам доля недовольных с 2013-го по 2016-й выросла.
Так, все больше негатива вызывает нехватка учителей. Если в 2014 году эта проблема тревожила 12% родителей, то в 2016-м — уже 19,7%.
Растет и число респондентов, недовольных технической оснащенностью средних учебных заведений. С 2013 по 2016 год их доля увеличилась в 1,5 раза — с 8,2% до 12,1%.
По мнению главы Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, хотя недовольных не так много, увеличение их доли — негативная тенденция. Эксперт указывает, что показатели неудовлетворенности растут за счет тех родителей, чьи дети учатся в сельской местности и в небольших населенных пунктах. В результате оптимизации число средних учебных заведений в селах за десять лет снизилось с 40 тыс. до 24 тыс.