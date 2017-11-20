В России все больше родителей, недовольных школами

Качеством преподавания родители, которые опрашивались в рамках исследования, в целом довольны — 86% считают уровень школьного обучения достаточно высоким. К слову, этот показатель остается стабильным все последние годы. Однако по отдельным вопросам доля недовольных с 2013-го по 2016-й выросла.

Так, все больше негатива вызывает нехватка учителей. Если в 2014 году эта проблема тревожила 12% родителей, то в 2016-м — уже 19,7%.

Растет и число респондентов, недовольных технической оснащенностью средних учебных заведений. С 2013 по 2016 год их доля увеличилась в 1,5 раза — с 8,2% до 12,1%.