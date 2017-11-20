Пользователи Facebook больше не могут удалять свои посты

Отмечается, что в данной версии посты можно только отредактировать. При этом в мобильных приложениях функция удаления по-прежнему есть.

Некоторые пользователи предположили, что исчезновение возможности удаления — временный недочет или сбой, который компания исправит в ближайшее время. Однако издание предполагает, что это может быть целенаправленных ходом Facebook, с целью популяризировать мобильное приложение.