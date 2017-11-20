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08:51 (мск), источник: Известия

Пользователи Facebook больше не могут удалять свои посты

Пользователи социальной сети Facebook сообщили, что из декстопной (компьютерной) версии сайта пропала функция удаления записей. Об этом сообщает портал VentureBeat.

Отмечается, что в данной версии посты можно только отредактировать. При этом в мобильных приложениях функция удаления по-прежнему есть.

Некоторые пользователи предположили, что исчезновение возможности удаления — временный недочет или сбой, который компания исправит в ближайшее время. Однако издание предполагает, что это может быть целенаправленных ходом Facebook, с целью популяризировать мобильное приложение.

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