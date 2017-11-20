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05:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск придет теплая и снежная погода

Столбики термометров опустятся до -5°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 49% 758 мм рт. ст. 7 м/с

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается снежная, но теплая погода. По данным Gismeteo.ru, в понедельник, 20 ноября, столбики термометров поднимутся до −1…−3°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 5 м/с.

«20 ноября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 м/с, на дорогах сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 21 ноября, в городе потеплеет до 0 °C. Ближе к вечеру температура воздуха опустится до -3°C. Весь день в Красноярске будет идти снег. Ветер усилится до 6 м/с.

В среду, 22 ноября, погода существенно не изменится. Синоптики прогнозируют до 0…-2°C.

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