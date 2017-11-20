Узбекистан вошел в число самых безопасных от терактов стран мира

Источник: Podrobno.uz

В ежегодном докладе с участием 163 стран уровень террористической угрозы в Узбекистане из максимальных 10 балов оценен в 0,077 балла, в результате республика заняла 125-е место.

Согласно исследованию, только 38 стран мира не испытывают влияния терроризма на свою социальную и экономическую жизнь. Это Узбекистан, Япония, Монголия, Румыния, Словакия, Южная Корея, Северная Корея, Финляндия, Оман, Вьетнам, Польша, Латвия, Куба, Панама, Уругвай, Сингапур, Туркменистан и Папуа-Новая Гвинея.

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Отметим, что первые места в рейтинге занимают страны, наиболее подверженные риску терроризма, а последние — страны, которые не испытывают никакого влияния терроризма.

В докладе за 2016 год Узбекистан заняла 117-е место. За прошедший год стране удалось улучшить свои позиции на 8 пунктов.

В целом согласно отчету, уровень террористической угрозы снизился в Сирии и трех других странах, традиционно занимавших лидирующие позиции в рейтинге самых опасных государств с точки зрения терроризма. Помимо Сирии, снижение террористической угрозы зафиксировано в Афганистане, Нигерии и Пакистане. В Ираке, напротив, уровень террористической угрозы вырос на 40%.

Как отметил директор по исследованиям «Института экономики и мира» Дэниэл Хислоп, наиболее часто атаки террористов происходили (помимо уже перечисленных лидеров рейтинга) в Йемене, Сомали, Индии, Турции и Ливии. При этом Хислоп уточнил, что в Нигерии на 80% снизился уровень угрозы, и эта страна, вероятно, может покинуть пятерку «лидеров».