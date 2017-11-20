Травмункты Владивостока переживают наплыв пострадавших от гололеда

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Множество людей с переломами и ушибами обратилось в травмпункты Владивостока после пятничного снегопада. Пострадавшим выстраиваются в очереди, чтобы получить необходимую помощь. Люди обращаются в травмпункты несколько дней подряд, сообщает ИА PrimaMedia.

Как уточнили в травмпункте № 2 на Калинина 18 ноября за помощью обратилось 60 человек, а на следующий день — 58 человек. Причем в день снегопада люди в основном приходили с переломами, а на выходных с ушибами.

В травмпункт № 3 на Давыдова была похожая ситуация. Всего за три дня с начала снегопада в медучреждение обратилось порядка 175 человек. Порядка 20 человек получили переломы, остальные отделались ушибами.