Травмункты Владивостока переживают наплыв пострадавших от гололеда
В медучреждениях с пятницы не заканчиваются очереди из людей с переломами и ушибами.
В медучреждениях с пятницы не заканчиваются очереди из людей с переломами и ушибами.
Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.
Множество людей с переломами и ушибами обратилось в травмпункты Владивостока после пятничного снегопада. Пострадавшим выстраиваются в очереди, чтобы получить необходимую помощь. Люди обращаются в травмпункты несколько дней подряд, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в травмпункте № 2 на Калинина 18 ноября за помощью обратилось 60 человек, а на следующий день — 58 человек. Причем в день снегопада люди в основном приходили с переломами, а на выходных с ушибами.
В травмпункт № 3 на Давыдова была похожая ситуация. Всего за три дня с начала снегопада в медучреждение обратилось порядка 175 человек. Порядка 20 человек получили переломы, остальные отделались ушибами.
Напомним, что днем 17 ноября Владивосток накрыл обильный снегопад, в результате которого дороги города оказались парализованы гололедом и пробками. В авариях по всему городу пострадали сотни автомобилей. Огромное количество горожан не смогли добраться до дома. Автозаторы наблюдались до самого утра, и с новой силой возникли в субботу, 18 ноября, когда уцелевшие автомобили вновь выбрались на городские дороги.