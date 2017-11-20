Красноярцев приглашают на большую продовольственную ярмарку. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе городской администрации.

На этот раз продуктовый базар развернется в Железнодорожном районе, организаторы говорят: ярмарку как раз и проводят в честь 38-летия района.

По уже сложившейся в городе традиции, на базаре можно будет купить продукцию как от крупных сельхозпроизводителей, так и фермерских и личных подсобных хозяйств. Всего организаторы заявляют порядка 100 продавцов.

На одной площадке красноярцы вновь смогут купить молочную и мясную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы и копчености, орехи, шишки, грибы, соленья, мед и продукты пчеловодства.

КОНКРЕТНО.

Где и когда пройдет очередная масштабная продовольственная ярмарка в Красноярске:

Где: площадь перед музыкальным театром (Мира, 129).