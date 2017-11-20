Красноярцев приглашают на большую продовольственную ярмарку
Где можно будет купить продукты по сниженным ценам от производителей?
Где можно будет купить продукты по сниженным ценам от производителей?
Красноярцев приглашают на большую продовольственную ярмарку. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск в
На этот раз продуктовый базар развернется в Железнодорожном районе, организаторы говорят: ярмарку как раз и проводят в честь 38-летия района.
По уже сложившейся в городе традиции, на базаре можно будет купить продукцию как от крупных сельхозпроизводителей, так и фермерских и личных подсобных хозяйств. Всего организаторы заявляют порядка 100 продавцов.
На одной площадке красноярцы вновь смогут купить молочную и мясную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы и копчености, орехи, шишки, грибы, соленья, мед и продукты пчеловодства.
КОНКРЕТНО.
Где и когда пройдет очередная масштабная продовольственная ярмарка в Красноярске:
Где: площадь перед музыкальным театром (Мира, 129).
Когда: 22 ноября, начало в 10.00.