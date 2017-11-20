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06:05 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске повышают плату за детские сады

Родительские взносы возрастут с 1 января 2018 года.

Источник: Reuters

С нового года красноярские родители будут больше платить за услуги муниципальных детских садов: плата вырастет до 71 рубля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Сейчас за посещение ребенком в возрасте от 3 до 7 лет группы полного, продленного дня и круглосуточного пребывания родители ежемесячно платят 1536 рублей. С нового года плата увеличится до 1606 рублей.

Также больше придется платить за посещение ребенком группы краткосрочного пребывания — на 21 рубль: с 460 рублей до 481 рубля.

Планируется, что 85% от общей суммы пойдет на питание детей, а остальные деньги — на присмотр и уход за детьми, а также финансово-хозяйственные нужды (приобретение хозтоваров, чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря и посуды).

Постановление вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, в последний раз плату за садики в Красноярске увеличивали в начале 2017 года: на 95 рублей.

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