Меры ограничения введут в одном из районов Алматы

«Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении. Вместе с тем, информируем, что в период проведения учений на территории ТРК и прилегающем к нему участке, будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений», — прокомментировали в АГОШ по борьбе с терроризмом.