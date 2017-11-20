Меры ограничения введут в одном из районов Алматы

Учения проводятся с целью отработки навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
«Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении. Вместе с тем, информируем, что в период проведения учений на территории ТРК и прилегающем к нему участке, будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений», — прокомментировали в АГОШ по борьбе с терроризмом.
Подчеркивается, что, согласно статье 443 КоАП РК, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.