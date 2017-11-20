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07:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В храмах Башкирии помянули жертв ДТП

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Во всех храмах Башкирии по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, после Божественной литургии прошли литии о упокоении всех погибших в дорожно-транспортных авариях.

Духовенство затронуло в проповедях тему важности соблюдения ПДД, а в Воскресных школах были проведены тематические беседы и занятия, сообщили в Уфимской епархии.

Также, вместе с сотрудниками ГИБДД, состоялся совместный объезд проблемных участков дорог и перекрестков, на которых чаще всего происходят ДТП, для их освящения. Так на ул. Цюрупы в Уфе был отслужен молебен по жертвам ДТП, дорога и прилегающая территория были окроплены святой водой. По окончании молебна о. Александр Абрамов пожелал всем доброго здравия и Божией помощи, а так же напутствовал присутствующих быть внимательными в пути, соблюдать правила, от которых зависит жизнь людей, уважать других участников движения, оказывать помощь и поддержку и покаянно осмыслять собственное поведение на дороге.

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