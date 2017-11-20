В храмах Башкирии помянули жертв ДТП

Также, вместе с сотрудниками ГИБДД, состоялся совместный объезд проблемных участков дорог и перекрестков, на которых чаще всего происходят ДТП, для их освящения. Так на ул. Цюрупы в Уфе был отслужен молебен по жертвам ДТП, дорога и прилегающая территория были окроплены святой водой. По окончании молебна о. Александр Абрамов пожелал всем доброго здравия и Божией помощи, а так же напутствовал присутствующих быть внимательными в пути, соблюдать правила, от которых зависит жизнь людей, уважать других участников движения, оказывать помощь и поддержку и покаянно осмыслять собственное поведение на дороге.