Очередь на границе сохраняется: более 900 фур ждут выезда из РБ
Очереди на выезд из Беларуси в ЕС ожидают более 900 фур, ситуация на границе остается напряженной уже не первый день.
Очереди на выезд из Беларуси в ЕС ожидают более 900 фур, ситуация на границе остается напряженной уже не первый день.
МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Многокилометровые очереди большегрузных автомобилей
По данным на 6 утра 20 ноября, самые большие очереди стоят на литовской границе. В «Каменном Логе» в очереди на выезд собралось 220 фур, в «Привалке» — 198, в «Беняконях» — 146, в Котловке — 120.
Немного свободнее на границе с Польшей. За ночь разъехалась очередь «Козловчах» — еще накануне вечером там стояло около 150 фур, а сейчас 16. В «Берестовице» очереди ожидают 85 грузовиков, в «Брузгах» — 67.
А вот в Латвию и Украину можно отправляться свободно — очередей на границы в эти страны нет как ля грузовых, так и для легковых автомобилей.