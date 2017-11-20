Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
В обход договора: СМИ о «запрещенной» ракете США
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Мнение: в армии США разовьется сверхкризисная ситуация
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
07:17 (мск), источник: Sputnik.by

Очередь на границе сохраняется: более 900 фур ждут выезда из РБ

Очереди на выезд из Беларуси в ЕС ожидают более 900 фур, ситуация на границе остается напряженной уже не первый день.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Многокилометровые очереди большегрузных автомобилей по-прежнему стоят на выезде из Беларуси, сообщил ГПК утром в понедельник.

По данным на 6 утра 20 ноября, самые большие очереди стоят на литовской границе. В «Каменном Логе» в очереди на выезд собралось 220 фур, в «Привалке» — 198, в «Беняконях» — 146, в Котловке — 120.

Немного свободнее на границе с Польшей. За ночь разъехалась очередь «Козловчах» — еще накануне вечером там стояло около 150 фур, а сейчас 16. В «Берестовице» очереди ожидают 85 грузовиков, в «Брузгах» — 67.

А вот в Латвию и Украину можно отправляться свободно — очередей на границы в эти страны нет как ля грузовых, так и для легковых автомобилей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Египетскую поп-певицу арестовали за слишком эротический клип
Влада Бумагу не пустили в минское кафе: слишком немодный
НАТО пробудет в Восточной Европе столько, сколько нужно
Меркель сообщит президенту о провале коалиционных переговоров
Туск заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»
Нетаньяху допросили в рамках расследования о получении подарков
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь