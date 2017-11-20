Очередь на границе сохраняется: более 900 фур ждут выезда из РБ

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Многокилометровые очереди большегрузных автомобилей по-прежнему стоят на выезде из Беларуси, сообщил ГПК утром в понедельник.

По данным на 6 утра 20 ноября, самые большие очереди стоят на литовской границе. В «Каменном Логе» в очереди на выезд собралось 220 фур, в «Привалке» — 198, в «Беняконях» — 146, в Котловке — 120.

Немного свободнее на границе с Польшей. За ночь разъехалась очередь «Козловчах» — еще накануне вечером там стояло около 150 фур, а сейчас 16. В «Берестовице» очереди ожидают 85 грузовиков, в «Брузгах» — 67.