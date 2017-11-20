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07:40 (мск), источник: VN.ru

Квесты для глухонемых проводят в Новосибирске

В Новосибирске появился необычный квест для людей с ограничениями слуха и речи. Организаторы полностью переработали сценарий. О том, как играют в тишине, узнали корреспонденты ОТС.

— Мы посетим кабинет известнейшего русского ученого Щукина. Он изобрел машину времени, и даже когда в него никто не верил, продолжал заниматься своим изобретением, — рассказывают организаторы участникам квеста перед началом путешествия.

Как в фантастическом фильме — за дверью ученого неожиданно стало тихо, он исчез. Первая комната — рабочий кабинет. Дверь закрывается. Игра началась.

Игра не простая, да и сами игроки — не совсем обычные. В команде находятся люди с ограниченными возможностями по слуху и речи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подсказки текстовые, среди игроков есть сурдопереводчик. Связь с администрацией — с помощью телефона.

— Идея пришла, когда к нам обратились ребята, забронировали квест и сообщили об особенностях — они не слышали. Мы растерялись, обычно квесты не проводятся для таких команд. Но решили попробовать, поменяли легенду, антураж, подсказки, чтобы люди понимали, о чем игра, и могли без проблем дойти до конца, — рассказал организатор реалити-квестов Артем Туриков.

Раньше легенда для команды звучала из динамиков, да и подсказки были только в аудиозаписи. Впрочем, организаторы не прогадали. Квесты для людей с ограничениями запустили недавно, а спрос уже растет.

— Мне понравилось, когда мы перемещались из комнаты в комнату — из прошлого в будущее. Раньше уже были здесь, все очень интересно, — рассказал участник реалити-квеста Александр Шец.

Сегодня доступны четыре игры, в каждой могут участвовать команды от двух до восьми человек. И все это пока ориентировано на людей с ограничениями слуха и речи. Об особенностях игроков администратора придется предупредить заранее. Организаторы не планируют останавливаться на достигнутом, адаптация игр для людей с ограниченными возможностями идет полным ходом. В дальнейшем квесты станут более универсальными, а это значит, что позволить себе принять участие сможет любой желающий, не зависимо от физического состояния.

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