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07:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дождливое начало недели прогнозируют на Южном Урале

Пасмурная погода сохранится в Челябинской области в ближайшие дни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 759 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

Синоптики прогнозируют переменную облачность, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

При этом продолжатся и осадки. Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня, 20 ноября, местами ожидаются небольшие дожди и мокрый снег, также возможны слабая изморозь и гололедица. Воздух днем прогреется до +4. Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду с отдельными порывами до тринадцати.

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