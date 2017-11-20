Дождливое начало недели прогнозируют на Южном Урале

При этом продолжатся и осадки. Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня, 20 ноября, местами ожидаются небольшие дожди и мокрый снег, также возможны слабая изморозь и гололедица. Воздух днем прогреется до +4. Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду с отдельными порывами до тринадцати.