Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Мнение: в армии США разовьется сверхкризисная ситуация
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10Последствия тайфуна Дамри
07:36 (мск), источник: Комсомольская правда

На дорогах Перми ожидается гололедица

К концу недели в крае похолодает до -8.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 759 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждают водителей о гололеде на дорогах и налипании мокрого снега. В понедельник, 20 ноября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем -может пойти снег, переходящий в холодный дождь. Ветер южный, с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем в понедельник ожидается от -2 градусов до +3.

В ближайшие дни погода не изменится — будет пасмурно, небольшие осадки и около нуля градусов, но к выходным в Перми заметно похолодает, ночью синоптики обещают до -8 градусов.

В МЧС напоминают, что на дорогах края сохраняется вероятность увеличения ДТП и заторов из-за непростых погодных условий, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и в связи с несоблюдением Правил дорожного движения. Особенно осторожными нужно быть водителями на оживленных трассах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
НАТО пробудет в Восточной Европе столько, сколько нужно
Меркель сообщит президенту о провале коалиционных переговоров
Туск заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»
Нетаньяху допросили в рамках расследования о получении подарков
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь