На дорогах Перми ожидается гололедица

Источник: РИА "Новости"

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждают водителей о гололеде на дорогах и налипании мокрого снега. В понедельник, 20 ноября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем -может пойти снег, переходящий в холодный дождь. Ветер южный, с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем в понедельник ожидается от -2 градусов до +3.

В ближайшие дни погода не изменится — будет пасмурно, небольшие осадки и около нуля градусов, но к выходным в Перми заметно похолодает, ночью синоптики обещают до -8 градусов.