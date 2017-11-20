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07:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омск нагрянут морозы

Синоптики обещают похолодание в ближайшее время.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 759 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Комсомольская правда

Уходящая осень продолжает испытывать жителей региона на выносливость. Омичи уже почувствовали на себе все капризы природы: ранние морозы и снег, потом оттепель и гололедицу. После очередной теплой недели со снегопадами и даже дождем синоптики обещают морозы.

По прогнозам Gismeteo, сегодня, 20 ноября, днем температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов. А уже со вторника, 21 ноября, начнется похолодание. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 10−12 градусов. При этом днем воздух прогреется всего до минус 5−8. Настоящие холода должны прийти в регион в конце месяца. Синоптики обещают настоящие сибирские 30-градусные морозы.

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