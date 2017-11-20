В Омск нагрянут морозы

Уходящая осень продолжает испытывать жителей региона на выносливость. Омичи уже почувствовали на себе все капризы природы: ранние морозы и снег, потом оттепель и гололедицу. После очередной теплой недели со снегопадами и даже дождем синоптики обещают морозы.

По прогнозам Gismeteo, сегодня, 20 ноября, днем температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов. А уже со вторника, 21 ноября, начнется похолодание. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 10−12 градусов. При этом днем воздух прогреется всего до минус 5−8. Настоящие холода должны прийти в регион в конце месяца. Синоптики обещают настоящие сибирские 30-градусные морозы.