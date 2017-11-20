В Альметьевске пятилетний мальчик сбежал из дома
(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Альметьевске сотрудники МЧС отправились на поиски 5-летнего ребенка, сбежавшего из дома, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Альметьевске сотрудники МЧС отправились на поиски 5-летнего ребенка, сбежавшего из дома, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне вечером из дома № 24 по улице Подлесная сбежал мальчик, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Сотрудники Альметьевского ПСП шесть часов искали ребенка в районе места его жительства и в лесу.
В результате в 4.50 мальчик самостоятельно вернулся домой.