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10:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевске пятилетний мальчик сбежал из дома

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Альметьевске сотрудники МЧС отправились на поиски 5-летнего ребенка, сбежавшего из дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером из дома № 24 по улице Подлесная сбежал мальчик, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Сотрудники Альметьевского ПСП шесть часов искали ребенка в районе места его жительства и в лесу.

В результате в 4.50 мальчик самостоятельно вернулся домой.

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