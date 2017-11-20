Только одну кандидатуру согласовали на выборы ректора ИрГУПС

Как 20 ноября 2017 года сообщила пресс-служба университета, конференция трудового коллектива по выборам ректора состоится 24 ноября. Для того чтобы выборы состоялись, в конференции должно принять участие не менее 2/3 делегатов, а решение считается принятым, если за кандидата проголосовало более 50% присутствующих. Сколько всего было кандидатов на эту должность в пресс-службе вуза не уточнили.
К своим обязанностям вновь избранный ректор университета приступит по окончанию срока полномочий действующего руководителя университета — с 27 января 2018 года. Также учредитель поддержал обращение ученого совета университета о согласовании кандидатуры действующего ректора Андрея Хоменко в качестве кандидата на должность президента вуза.
Для справки: Сергей Каргапольцев — доктор технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный железнодорожник России, заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области, первый проректор ИрГУПС.