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07:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Только одну кандидатуру согласовали на выборы ректора ИрГУПС

Только кандидатуру первого проректора Иркутского государственного университета путей сообщения Сергея Каргапольцева согласовала аттестационная комиссия Федерального агентства железнодорожного транспорта на должность ректора вуза.

Источник: Reuters

Как 20 ноября 2017 года сообщила пресс-служба университета, конференция трудового коллектива по выборам ректора состоится 24 ноября. Для того чтобы выборы состоялись, в конференции должно принять участие не менее 2/3 делегатов, а решение считается принятым, если за кандидата проголосовало более 50% присутствующих. Сколько всего было кандидатов на эту должность в пресс-службе вуза не уточнили.

К своим обязанностям вновь избранный ректор университета приступит по окончанию срока полномочий действующего руководителя университета — с 27 января 2018 года. Также учредитель поддержал обращение ученого совета университета о согласовании кандидатуры действующего ректора Андрея Хоменко в качестве кандидата на должность президента вуза.

Для справки: Сергей Каргапольцев — доктор технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный железнодорожник России, заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области, первый проректор ИрГУПС.

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