Только одну кандидатуру согласовали на выборы ректора ИрГУПС

Как 20 ноября 2017 года сообщила пресс-служба университета, конференция трудового коллектива по выборам ректора состоится 24 ноября. Для того чтобы выборы состоялись, в конференции должно принять участие не менее 2/3 делегатов, а решение считается принятым, если за кандидата проголосовало более 50% присутствующих. Сколько всего было кандидатов на эту должность в пресс-службе вуза не уточнили.