Чиновников мэрии Владивостока наказали за снежную катастрофу

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Директор МКУ «Содержание городских территорий», а также начальники административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Ленинского районов и заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства получили дисциплинарные взыскания. Об этом стало известно на заседания штаба по ликвидации последствий пятничного снегопада, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что на заседании штаба была проанализирована работа и взаимодействие всех городских служб, и было выявлено, что прошедший снегопад показал слабое взаимодействие между дорожными службами и ГИБДД.