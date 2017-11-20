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07:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Чиновников мэрии Владивостока наказали за снежную катастрофу

Дисциплинарные взыскания получили шесть человек.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Директор МКУ «Содержание городских территорий», а также начальники административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Ленинского районов и заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства получили дисциплинарные взыскания. Об этом стало известно на заседания штаба по ликвидации последствий пятничного снегопада, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что на заседании штаба была проанализирована работа и взаимодействие всех городских служб, и было выявлено, что прошедший снегопад показал слабое взаимодействие между дорожными службами и ГИБДД.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов на заседании дал поручение отработать схему работы на случай очередного циклона. Прежде всего, по его словам, главная задача — оперативно оформлять ДТП и обеспечивать проезд спецтехники для очистки и обработки противогололедными реагентами проблемных участков дорог.

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