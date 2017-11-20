Чиновников мэрии Владивостока наказали за снежную катастрофу
Дисциплинарные взыскания получили шесть человек.
Дисциплинарные взыскания получили шесть человек.
Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.
Директор МКУ «Содержание городских территорий», а также начальники
Напомним, что на заседании штаба была проанализирована работа и взаимодействие всех городских служб, и было выявлено, что прошедший снегопад показал слабое взаимодействие между дорожными службами и ГИБДД.
Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов на заседании дал поручение отработать схему работы на случай очередного циклона. Прежде всего, по его словам, главная задача — оперативно оформлять ДТП и обеспечивать проезд спецтехники для очистки и обработки противогололедными реагентами проблемных участков дорог.