В начале недели в Екатеринбурге будет сыро и скользко

Согласно прогнозу на ближайшие три дня, температура воздуха ночью будет уходить в минус на 1−4 градуса, а днем синоптики обещают около нуля.

Сегодня, 20 ноября, ожидается самый теплый из трех дней — столбик термометра может поднять до +2. Существенных осадков не обещают, вечером возможен небольшой мокрый снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.