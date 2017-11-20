В начале недели в Екатеринбурге будет сыро и скользко
Зимняя погода в начале этой недели не установится в Екатеринбурге, свидетельствуют данные уральского гидрометцентра.
Зимняя погода в начале этой недели не установится в Екатеринбурге, свидетельствуют данные уральского гидрометцентра.
Согласно прогнозу на ближайшие три дня, температура воздуха ночью будет уходить в минус на 1−4 градуса, а днем синоптики обещают около нуля.
Сегодня, 20 ноября, ожидается самый теплый из трех дней — столбик термометра может поднять до +2. Существенных осадков не обещают, вечером возможен небольшой мокрый снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Облачность все три дня будет переменной. Неприятных ощущений добавит ветер. В понедельник и вторник он будет дуть с