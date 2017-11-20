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07:22 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские дольщики не дождались встречи с врио губернатора

Инвесторы квартир в долгостроях возобновили акции протеста.

Несколько десятков новосибирских обманутых дольщиков провели митинг в Первомайском сквере в центре города. В акции протеста участвовали инвесторы долгостроев по ул. Гоголя, 205, ул. Связистов, 147, ул. Дуси Ковальчук, 272, ул. Тульская, 80 и др. Участники акции держали в руках плакаты «Жулье, отдай жилье!», «Власть! Наведи порядок на рынке жилья», «Новосибирск — город долгостроев».

Митингующие потребовали личной встречи с врио губернатора Андреем Травниковым и включения представителей инвесторов в состав межведомственной комиссии по защите прав дольщиков, созданной при региональном правительстве. Кроме того, инвесторы потребовали отставки главы регионального министерства строительства Сергея Боярского, который постановление врио губернатора был назначен руководителем этой комиссии.

«Это нас больше всего возмущает. Дольщики в недоумении — как можно ставить решать наши проблемы этого человека, который отчасти в них и виноват? Ведь, все эти проблемные стройки запускались и останавливались на глазах у Боярского, когда он еще в мэрии отвечал за строительство», — сообщил Sibnovosti.ru один из организаторов митинга Виталий Грибанов.

Люди, десятилетиями ждущие своих квартир, впервые потребовали встречи с Андреем Травниковым в середине октября. 24 октября на пресс-конференции глава региона сказал, что собирается встретиться с обманутыми дольщиками.

«Я хотел бы предложить что-то более конкретное, какую-то перспективу… конечно же, найдем способ достроить, предоставить квартиры или же соответствующие компенсации всем участникам долевого строительства проблемных объектов», — сообщил тогда Андрей Травников.

Однако, по словам господина Грибанова, до сих пор нет никакой определенности по поводу начала диалога врио губернатора и инвесторов долгостроев.

По данным департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, на начало 2017 года в перечне «проблемных» многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города, находилось 42 объекта общей площадью 392,7 тыс. кв. м. (7,3 тыс. квартир) и 4,8 тыс. обманутых участников строительства.

К настоящему времени пять таких жилых домов уже сдано.

Одна из мер поддержки для завершения долгостроев — предоставление субсидии из бюджетов Новосибирской области и города Новосибирска на оплату технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций и установку лифтового оборудования. В этом году на эти цели предусмотрено израсходовать 115,4 млн. руб.

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