В челябинской филармонии помянут погибшего дирижера Халилова

В концертном зале имени Прокофьева пройдет памятный концерт в память о погибшем генерале Халилове и его оркестре «С музой в сердце, с лирой в петлице». В концерте примет участие заслуженный артист России, руководитель группы «Каскад» Александр Халилов.

В программе скорбного концерта прозвучат авторские произведения Валерия Халилова, инструментальная музыка, военные марши и песни. В декабре прошлого года самолет ТУ-154, на борту которого находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, потерпел крушение в тот момент, когда набирал высоту над Черным морем. Все пассажиры погибли.