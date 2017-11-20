В челябинской филармонии помянут погибшего дирижера Халилова
Авторские произведения исполнит полковник Халилов, брат знаменитого генерала.
Авторские произведения исполнит полковник Халилов, брат знаменитого генерала.
В концертном зале имени Прокофьева пройдет памятный концерт в память о погибшем генерале Халилове и его оркестре «С музой в сердце, с лирой в петлице». В концерте примет участие заслуженный артист России, руководитель группы «Каскад» Александр Халилов.
В программе скорбного концерта прозвучат авторские произведения Валерия Халилова, инструментальная музыка, военные марши и песни. В декабре прошлого года самолет ТУ-154, на борту которого находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, потерпел крушение в тот момент, когда набирал высоту над Черным морем. Все пассажиры погибли.
Концерт памяти состоится 27 ноября 2017 года в Челябинской филармонии. Начало в 18:30. Цена билета: 200 — 400 руб. Продолжительность концерта: 2 отделения по 45 минут.